Премиальный французский электромобиль с запасом хода 750 км показали до премьеры (фото)

Новый электромобиль DS — кросс-фастбэк с оригинальным дизайном. Авто отличается инновационной аэродинамикой, а его запас хода достигнет 750 км.

В линейке DS Automobiles появится новая полностью электрическая модель. Ее презентуют до конца года, а пока на официальном сайте концерна Stellantis опубликовали первые фото электрокара.

Электромобиль DS станет новым флагманом бренда. Авто показали в камуфляже (его раскрасили в цвета гоночной команды DS в "Формуле Е"), а название модели пока держат в секрете.

Авто отличается оригинальным дизайном Фото: DS Automobiles

Новый электрокар DS — обтекаемый кросс-фастбэк со стремительной линией крыши и длинным капотом. Его узенькие диодные фары сочетаются с "клыками" ходовых огней, а ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.

Кроссовер DS отличается продуманной аэродинамикой. Его коэффициент лобового сопротивления составляет 0,24. Именно благодаря ей запас хода электрокара достигнет 750 км.

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Ранее на сайте Carscoops появилась информация, что новую модель назовут DS 8 и построят на платформе STLA Medium. Таким образом, авто станет собратом Peugeot 3008 и 5008, но, в отличие от них, будет доступно только в электрических версиях.

Запас хода электрокара достигнет 750 км Фото: DS Automobiles

Напомним, что наиболее "дальнобойные" модификации электрических Peugeot e-3008 и e-5008 оснащены батареей на 98 кВт∙ч. Кроссовер предлагают в вариантах мощностью от 210 до 320 л. с.

Между прочим, недавно стало известно, что под брендом DS могут возродить знаменитый спортивный Citroen 70-х.

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