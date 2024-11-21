Премиальный французский электромобиль с запасом хода 750 км показали до премьеры (фото)
Новый электромобиль DS — кросс-фастбэк с оригинальным дизайном. Авто отличается инновационной аэродинамикой, а его запас хода достигнет 750 км.
В линейке DS Automobiles появится новая полностью электрическая модель. Ее презентуют до конца года, а пока на официальном сайте концерна Stellantis опубликовали первые фото электрокара.
Электромобиль DS станет новым флагманом бренда. Авто показали в камуфляже (его раскрасили в цвета гоночной команды DS в "Формуле Е"), а название модели пока держат в секрете.
Новый электрокар DS — обтекаемый кросс-фастбэк со стремительной линией крыши и длинным капотом. Его узенькие диодные фары сочетаются с "клыками" ходовых огней, а ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.
Кроссовер DS отличается продуманной аэродинамикой. Его коэффициент лобового сопротивления составляет 0,24. Именно благодаря ей запас хода электрокара достигнет 750 км.
Ранее на сайте Carscoops появилась информация, что новую модель назовут DS 8 и построят на платформе STLA Medium. Таким образом, авто станет собратом Peugeot 3008 и 5008, но, в отличие от них, будет доступно только в электрических версиях.
Напомним, что наиболее "дальнобойные" модификации электрических Peugeot e-3008 и e-5008 оснащены батареей на 98 кВт∙ч. Кроссовер предлагают в вариантах мощностью от 210 до 320 л. с.
Между прочим, недавно стало известно, что под брендом DS могут возродить знаменитый спортивный Citroen 70-х.
Также Фокус рассказывал о новом кроссовере Citroen C5 Aircross второго поколения.