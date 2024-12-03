Huawei представили стильний електрифікований кросовер із запасом ходу понад 1000 км (фото)

Кросовер Avatr 11 від Huawei пропонують у електрифікованих версіях потужністю від 310 до 539 сил. Запас ходу авто в найбільш "дальнобійній" модифікації перевищує 1000 км.

У Китаї презентували новий Avatr 11. Електрокросовер від автомобільного підрозділу Huawei пройшов оновлення і отримав нову "дальнобійну" версію. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Huawei Avatr 11 виробляють із 2022 року, тому його дизайн із оригінальними тоненькими фарами ще не встиг застаріти, а отже зовні змінили лише передній бампер.

Лінійку моделі поповнила версія із запасом ходу понад 1000 км Фото: Huawei

Салон Avatr 11 взагалі не зазнав змін – на передній панелі, як і раніше, встановлені три дисплеї. Проте панорамний дах і акустика Meridian тепер входять у базову комплектацію. Крім того, віднині доступна чотиримісна версія моделі. Примітно, що стартова ціна Avatr 11 при цьому знижена до 279 900 юанів ($38 400).

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Електрокросовер Avatr 11 зберіг задньопривідну 318-сильну та 539-сильну повно привідну версії. Потужніший варіант стартує до сотні за 3,9 с. Обидва варіанти тепер пропонують лише з великою батареєю на 116 кВт∙год, а запас ходу становить 760-815 км.

Усі Avatr 11 тепер мають панорамний дах Фото: Huawei

Новачком у лінійці став Avatr 11 із 1,5-літровим бензиновим генератором. Він оснащений 310-сильним електромотором та невеликою батареєю ємністю 39 кВт∙год. В електричному режимі кросовер здатен подолати 225 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі складає 1065 км.

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