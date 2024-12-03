Брутальний провісник змін: презентовано найоригінальніший Jaguar в історії (відео)

Купе Type 00 стало першим Jaguar у новому фірмовому стилі. Електрокар вирізняється агресивним рубаним дизайном, нетиповим для британської марки.

У США під час Тижня мистецтва в Маямі презентували новий Jaguar Type 00. Концепт є провісником абсолютно нової електричної моделі, яка вийде на ринок у 2026 році. Про авто розповіли на сайті британського бренду.

Jaguar переживає революційні зміни – повністю переходить на випуск електромобілів, змінює стиль, імідж та навіть логотип. Першою моделлю в новому дизайні буде розкішний седан вартістю понад $130 000, але його прототип Type 00 – двомісне купе.

Новий стиль Jaguar – дуже незвичний не лише за мірками британського бренду. На зміну елегантним плавним формам прийшли брутальні грані та кути. Особливо оригінально купе виглядає в рожевому кольорі, як у авто Барбі.

Фото: Jaguar Фото: Jaguar Фото: Jaguar Фото: Jaguar

Електромобіль Jaguar Type 00 вирізняється дуже довгим капотом і зсунутим назад салоном. У нього тонкі фари, вузькі бокові вікна та звужена "корма". Заднє скло в купе відсутнє, зате спереду та ззаду імітуються радіаторні решітки. Двері піднімаються догори.

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А от салон Jaguar Type 00 вийшов доволі мінімалістичним. Кермо приплюснуте, а передні сидіння розділені високою консоллю. Цифровий щиток приладів та тачскрін мультимедіа ховаються в передню панель, а замість дзеркал встановлені камери. В оздобленні використане дерево і матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

Два дисплеї ховаються в передню панель Фото: Jaguar

Серійний електромобіль Jaguar дебютує в 2026 році й буде збудована на новій платформі JEA. Його оснастять установкою потужністю приблизно 600 сил і батареєю ємністю 100 кВт∙год. Електрокар зможе долати до 770 км без підзарядки, а за 15 хвилин його запас ходу можна буде поповнити на 320 км.

Між іншим, Jaguar Land Rover нещодавно розсекретили перший електромобіль Range Rover, який дебютує найближчим часом.

Також Фокус розповідав, що знаменитий спорткар Jaguar 80-х повернули у виробництво.