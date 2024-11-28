Перший електромобіль Range Rover повністю розсекретили до презентації (відео)

Електромобіль Range Rover отримає установку потужністю приблизно 600 сил. Розкішний позашляховик збереже непогану прохідність.

Опубліковано офіційні фото та відео з електричним Range Rover. Позашляховик презентують найближчим часом, адже у 2025 році повинні початися його продажі. Деякі подробиці авто розкрили на сайті виробника.

Електромобіль Range Rover зняли під час випробувань у пустелі в ОАЕ поблизу Дубая. Авто тестували як на трасі, так і в піску.

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Електричний Range Rover мінімально відрізняється від бензинових чи дизельних побратимів. Його видають інакша решітка радіатора, бронзовий декор та відсутність вихлопних труб.

Електрокар пізнається за зміненою решіткою радіатора Фото: Land Rover

Характеристики Range Rover із електромоторами поки тримають у секреті. Відомо, що він збереже архітектуру MLA, як і стандартна модель та отримає 800-вольтну установку. Її потужність сягне рівня топового бензинового Range Rover з 615-сильним V8.

Range Rover Electric збереже чудові позашляхові якості Фото: Land Rover

Ємність батареї складе приблизно 100 кВт∙год, а швидка її зарядка (потужністю 350 кВт) на 80% займе менш, ніж півгодини. Крім того, повідомляється, що електромобіль Range Rover отримає інноваційну систему векторизації тяги та збереже чудові позашляхові можливості. Зокрема, він зможе долати броди глибиною до 85 см.

Між іншим, нещодавно під час випробувань помітили й електричний позашляховик Jeep.

Також Фокус розповідав про електрифікований клон Land Rover за $75 000 у Києві.