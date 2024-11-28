Первый электромобиль Range Rover полностью рассекретили до презентации (видео)

Электромобиль Range Rover получит установку мощностью примерно 600 сил. Роскошный внедорожник сохранит неплохую проходимость.

Опубликованы официальные фото и видео с электрическим Range Rover. Внедорожник презентуют в ближайшее время, ведь в 2025 году должны начаться его продажи. Некоторые подробности авто раскрыли на сайте производителя.

Электромобиль Range Rover засняли во время испытаний в пустыне в ОАЭ вблизи Дубая. Авто тестировали как на трассе, так и в песке.

Важно

1000 сил и 2,8 с до сотни: в США создали экстремальный семейный внедорожник (видео)

Электрический Range Rover минимально отличается от бензиновых или дизельных собратьев. Его выдают иная решетка радиатора, бронзовый декор и отсутствие выхлопных труб.

Электрокар узнается по измененной решетке радиатора Фото: Land Rover

Характеристики Range Rover с электромоторами пока держат в секрете. Известно, что он сохранит архитектуру MLA, как и стандартная модель и получит 800-вольтную установку. Ее мощность достигнет уровня топового бензинового Range Rover с 615-сильным V8.

Range Rover Electric сохранит превосходные внедорожные качества Фото: Land Rover

Емкость батареи составит примерно 100 кВт∙ч, а быстрая ее зарядка (мощностью 350 кВт) на 80% займет менее получаса. Кроме того, сообщается, что электромобиль Range Rover получит инновационную систему векторизации тяги и сохранит превосходные внедорожные возможности. В частности, он сможет преодолевать броды глубиной до 85 см.

Между прочим, недавно во время испытаний заметили и электрический внедорожник Jeep.

Также Фокус рассказывал об электрифицированном клоне Land Rover за $75 000 в Киеве.