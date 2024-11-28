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Авто

Первый электромобиль Range Rover полностью рассекретили до презентации (видео)

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Фото: Land Rover | Электрический Range Rover тестируют в пустыне ОАЭ

Электромобиль Range Rover получит установку мощностью примерно 600 сил. Роскошный внедорожник сохранит неплохую проходимость.

Опубликованы официальные фото и видео с электрическим Range Rover. Внедорожник презентуют в ближайшее время, ведь в 2025 году должны начаться его продажи. Некоторые подробности авто раскрыли на сайте производителя.

Электромобиль Range Rover засняли во время испытаний в пустыне в ОАЭ вблизи Дубая. Авто тестировали как на трассе, так и в песке.

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Электрический Range Rover минимально отличается от бензиновых или дизельных собратьев. Его выдают иная решетка радиатора, бронзовый декор и отсутствие выхлопных труб.

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Электрокар узнается по измененной решетке радиатора
Фото: Land Rover

Характеристики Range Rover с электромоторами пока держат в секрете. Известно, что он сохранит архитектуру MLA, как и стандартная модель и получит 800-вольтную установку. Ее мощность достигнет уровня топового бензинового Range Rover с 615-сильным V8.

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Range Rover Electric сохранит превосходные внедорожные качества
Фото: Land Rover

Емкость батареи составит примерно 100 кВт∙ч, а быстрая ее зарядка (мощностью 350 кВт) на 80% займет менее получаса. Кроме того, сообщается, что электромобиль Range Rover получит инновационную систему векторизации тяги и сохранит превосходные внедорожные возможности. В частности, он сможет преодолевать броды глубиной до 85 см.

Между прочим, недавно во время испытаний заметили и электрический внедорожник Jeep.

Также Фокус рассказывал об электрифицированном клоне Land Rover за $75 000 в Киеве.