Цена $75000 и запас хода 1100 км: в Киеве заметили электрифицированный клон Land Rover (фото)

Китайский кроссовер BAW Polestone 01 оснащен 476-сильной установкой и стартует до сотни за 5,5 с. Запас хода авто составляет 1115 км.

В Украине появился новый BAW Polestone 01. Один из первых кроссоверов заметили в Киеве, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

BAW Polestone 01 — большой электрифицированный кроссовер премиум-класса, который в Украине стоит примерно 75 000 долларов. Модель предлагается в пятиместной 5-метровой и семиместной 5,3-метровой версиях.

Своим угловатым дизайном новый BAW Polestone 01 очень напоминает Land Rover Defender, однако на самом деле дизайн кроссовера разработали в известном итальянском ателье Pininfarina.

На передней панели установлено два дисплея Фото: BAIC

В салоне BAW Polestone 01 установлены два дисплея на передней панели. Кроссовер получил панорамную крышу, систему полуавтономного движения, электроприводы сидений первого и второго ряда.

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Китайский кроссовер BAW Polestone 01 оснащен двумя электромоторами, которые развивают 476 л. с. и 740 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с, а его максимальная скорость ограничена на 190 км/ч.

Модель предлагается в версиях на 5 и 7 мест Фото: BAIC

Аккумуляторная батарея BAW Polestone 01 достаточно небольшая — емкостью 56 кВт∙ч. Этого достаточно, чтобы проехать 235 км, а дальше подключается 1,5-литровый бензиновый генератор. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1115 км.

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