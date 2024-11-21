Новый флагман: представлен самый большой и дорогой кроссовер Hyundai (фото)

Электрический кроссовер Hyundai Ioniq 9 достигает более 5 м в длину и имеет просторный салон. Он предлагается в версиях мощностью от 218 до 430 сил с запасом хода до 420 км.

В США презентовали новый Hyundai Ioniq 9. Флагманский электромобиль южнокорейской марки покажут публике на автошоу в Лос-Анджелесе, которое открывается завтра, 22 ноября. Его подробности раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Длина авто превышает 5 метров Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Ioniq 9

Электромобиль Hyundai Ioniq 9 является собратом Kia EV9. Это большой семейный кроссовер с тремя рядами сидений, который больше Hyundai Palisade — достигает 5059 мм в длину при колесной базе 3130 мм. Продажи модели стартуют в первой половине 2025 года.

Электрокар получил пиксельную оптику Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Ioniq 9 мало изменился по сравнению с предсерийным кроссовером SEVEN. У него высокий капот, изогнутое лобовое стекло и оригинальная пиксельная оптика, а колесные арки расширены. Автомобиль отличается неплохой аэродинамикой и имеет низкий коэффициент сопротивления 0,259.

На передней панели установлены два 12-дюймовых дисплея Фото: Hyundai

Салон и комплектация Hyundai Ioniq 9

В салоне Hyundai Ioniq 9 на передней панели установили два 12-дюймовых дисплея. Электрокроссовер получил сдвижную центральную консоль, а кресла второго ряда можно развернуть. В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

С тремя рядами сидений объем багажника Hyundai Ioniq 9 составляет 620 л, а с двумя — 1323 л. Также есть небольшой 88-литровый отсек спереди.

Сиденья кроссовера можно разложить Фото: Hyundai

Базовая комплектация Hyundai Ioniq 9 включает 10 подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, панорамную крышу и набор электронных систем. Среди опций есть доступ к салону со смартфона, акустика Bose с 14 динамиками, раскладные сиденья первых двух рядов с электроприводом и массажем.

Новый Hyundai Ioniq 9, характеристики

Электромобиль Hyundai Ioniq 9 дебютировал в трех версиях:

Long Range Single Motor — один мотор, задний привод, 218 л.с. и 350 Н∙м, 9,4 с до 100 км/ч, максимальная скорость 200 км/ч;

Long Range Dual Motor — два мотора, полный привод, 313 л.с. и 600 Н∙м, 6,7 с до 100 км/ч, максимальная скорость 200 км/ч;

Dual Motor Performance — два мотора, полный привод, 430 л.с. и 700 Н∙м, 5,2 с до 100 км/ч, максимальная скорость 200 км/ч.

С двумя рядами сидений остается 1323-литровый багажник Фото: Hyundai

Все модели получили батарею емкостью 110,3 кВт∙ч. Запас хода раскрыли только для заднеприводного варианта — он достигает 620 км.

800-вольтовая архитектура позволяет быструю (постоянным током мощностью 350 кВт) зарядку на 80% за 24 минуты. Также есть функция двунаправленной зарядки, то есть от авто можно питать электроприборы.

Кстати, недавно дебютировал недорогой заряженный седан Hyundai на 286 сил с большим антикрылом.

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