Новий флагман: представлено найбільший і найдорожчий кросовер Hyundai (фото)

Електричний кросовер Hyundai Ioniq 9 сягає понад 5 м у довжину і має просторий салон. Його пропонують у версіях потужністю від 218 до 430 сил із запасом ходу до 420 км.

У США презентували новий Hyundai Ioniq 9. Флагманський електромобіль південнокорейської марки покажуть публіці на автошоу в Лос-Анджелесі, яке відкривається завтра, 22 листопада. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Довжина авто перевищує 5 метрів Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Ioniq 9

Електромобіль Hyundai Ioniq 9 є побратимом Kia EV9. Це великий сімейний кросовер із трьома рядами сидінь, який більший за Hyundai Palisade — сягає 5059 мм завдовжки при колісній базі 3130 мм. Продажі моделі стартують у першій половині 2025 року.

Електрокар отримав піксельну оптику Фото: Hyundai

Дизайн Hyundai Ioniq 9 мало змінився порівняно з перед серійним кросовером SEVEN. У нього високий капот, вигнуте лобове скло та оригінальна піксельна оптика, а колісні арки розширені. Автомобіль вирізняється непоганою аеродинамікою і має низький коефіцієнт опору 0,259.

На передній панелі встановлено два 12-дюймових дисплеї Фото: Hyundai

Салон і комплектація Hyundai Ioniq 9

У салоні Hyundai Ioniq 9 на передній панелі встановили два 12-дюймових дисплеї. Електрокросовер отримав зсувну центральну консоль, а крісла другого ряду можна розвернути. В оздобленні використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

З трьома рядами сидінь обсяг багажника Hyundai Ioniq 9 становить 620 л, а з двома — 1323 л. Також є невеликий 88-літровий відсік спереду.

Сидіння кросовера можна розкласти Фото: Hyundai

Базова комплектація Hyundai Ioniq 9 включає 10 подушок безпеки, тризонний клімат-контроль, панорамний дах і набір електронних систем. Серед опцій є доступ до салону зі смартфона, акустика Bose з 14 динаміками, розкладні сидіння перших двох рядів з електроприводом і масажем.

Новий Hyundai Ioniq 9, характеристики

Електромобіль Hyundai Ioniq 9 дебютував у трьох версіях:

Long Range Single Motor — один мотор, задній привід, 218 к. с. і 350 Н∙м, 9,4 с до 100 км/год, максимальна швидкість 200 км/год;

Long Range Dual Motor — два мотори, повний привід, 313 к. с. і 600 Н∙м, 6,7 с до 100 км/год, максимальна швидкість 200 км/год;

Dual Motor Performance — два мотори, повний привід, 430 к. с. і 700 Н∙м, 5,2 с до 100 км/год, максимальна швидкість 200 км/год.

Із двома рядами сидінь залишається 1323-літровий багажник Фото: Hyundai

Усі моделі отримали батарею ємністю 110,3 кВт∙год. Запас ходу розкрили лише для задньопривідного варіанту — він сягає 620 км.

800-вольтна архітектура дозволяє швидку (постійним струмом потужністю 350 кВт) зарядку на 80% за 24 хвилини. Також є функція двонаправленої зарядки, тобто від авто можна живити електроприлади.

До речі, нещодавно дебютував недорогий заряджений седан Hyundai на 286 сил із великим антикрилом.

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