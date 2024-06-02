Новий флагман: в Україні з'явиться найпотужніший та найдорожчий електрокар Kia (фото)

Електромобіль Kia EV9 — великий сімейний кросовер із трьома рядами сидінь. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,3 с і проїхати понад 500 км без підзарядки.

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На український ринок невдовзі вийде новий Kia EV9. Флагманський електрокросовер недавно визнали кращим авто року у світі. Про авто розповіли на офіційному сайті Kia в Україні.

Авто вирізняється рубаним дизайном Фото: Kia

Електромобіль Kia EV9 – великий сімейний кросовер довжиною 5 метрів. Його зовнішність витримана в новому фірмовому стилі – з рубаними лініями та тоненькими світлодіодними фарами.

Запас ходу електрокара становить 505 км Фото: Kia

У салоні на передній панелі встановили два дисплеї, а за доплату доступні камери замість дзеркал із моніторами. Новий Kia EV9 в Україні спочатку запропонують у 6-місному виконанні, причому сидіння другого ряду можуть повертатися. Об’єм багажника становить 333 л з трьома рядами крісел, 828 л – з двома і 2393 л – з одним.

Дзеркала заднього виду можна замінити камерами Фото: Kia

Зі старту буде доступна одна топова версія Luxury за 3 155 040 гривень. Вона оснащена двозонним лімат-контролем, проекцією на лобове скло, камерами кругового огляду (з моніторингом "сліпих" зон), сканером відбитків пальців, системою напівавтономного руху, підігрівом та вентиляцією крісел, електроприводами керма, сидінь двох рядів та дверей багажника.

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Силову установку також поки запропонують одну – 384-сильну повнопривідну. Розгін до 100 км/год займає 5,3 с, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Модель вийде на український ринок у шестимісному варіанті Фото: Kia

Із батареєю на 99,8 кВт∙год запас ходу становить 505 км. Електромобіль Kia EV9 підтримує швидку зарядку потужністю 350 кВт: у цьому режимі поповнити заряд на 80% можна за 24 хвилини.

До речі, недавно в Україні з’явився молодший брат EV9 – недорогий електромобіль Kia EV5.

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