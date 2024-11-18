Велике антикрило і 286 сил: Hyundai показали недорогий спортивний седан (фото)
Hyundai Elantra N TCR Edition — заряджена версія седана із 286-сильною турбочетвіркою та покращеними гальмами. Авто отримало обвіс, антикрило та спортивні крісла.
У лінійці Hyundai Elantra 2025 з'явиться нова заряджена версія N TCR Edition. Спортивний седан надійде в продаж у Південній Кореї із грудня, а на початку 2025 року почнеться його експорт в інші країни. Про авто розповіли на офіційному сайті Hyundai.
Новий Hyundai Elantra N TCR Edition виконаний у стилістиці гоночного авто з чемпіонату Touring Car Racing. Його навіть можна обрати в кольорах спортивної команди Hyundai.
До того ж, з’явилися велике регульоване антикрило та 19-дюймовані ковані диски білого кольору. Як і всі Hyundai Elantra N, авто вирізняється агресивнішими бамперами та обвісом.Важливо
У салоні Hyundai Elantra N кермо обшили алькантарою та додали логотипи TCR Edition. Оснащення включає спортивні сидіння з інтегрованими підголівниками.
Силовий агрегат Hyundai Elantra N у виконанні TCR Edition залишився без змін. Спортивний седан оснащений 2,0-літровою 286-сильною турбочетвіркою та 8-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. А от гальма автомобіля нові та ефективніші. Вартість авто складе менш, ніж 40 000 доларів.
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