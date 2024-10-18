Яскравий дизайн і ціна $10 500: дебютував найменший та найдешевший кросовер Hyundai (фото)

Компактний 3,6-метровий кросовер Hyundai Casper оновився зовні та отримав нову мультимедійну систему. Авто комплектують 1,0-літровими бензиновими двигунами.

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У Південній Кореї презентували новий Hyundai Casper. Найменший кросовер марки пройшов планову модернізацію і надходить у продаж на батьківщині за ціною від ($10 500–14 400). Про нього розповіли на офіційному сайті Hyundai.

Hyundai Casper ссягає всього 3,6 м у довжину Фото: Hyundai

3,6-метровий кросовер Hyundai Casper зберіг рубаний дизайн, проте вирізняється зміненою решіткою радіатора і бамперами, а також новою передньою та задньою оптикою. Крім того, для моделі запропонували нові 17-дюймові диски та розширили палітру кольорів кузова. А ще в лінійці з’явився вантажний фургон Hyundai Casper Van.

У салоні встановили збільшений тачскрін Фото: Hyundai

У салоні Hyundai Casper 2025 покращили шумоізоляцію та встановили збільшений 10,25-дюймовий тачскрін мультимедійної системи. Два задні сидіння (авто чотиримісне) мають горизонтальне регулювання, а об’єм багажника становить 301 л.

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Базова комплектація Hyundai Casper включає кондиціонер, круїз-контроль та парктронік, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху. У топовій версії є безключовий доступ, клімат-контроль, люк, навігація, обігрів керма, підігрів та вентиляція сидінь.

Задні сидіння мають горизонтальне регулювання Фото: Hyundai

Новий Hyundai Casper, як і раніше, комплектують 1,0-літровими бензиновими двигунами — 75-сильним атмосферним та 99-сильним із турбонаддувом. Обидві версії отримали 4-ступінчатий автомат.

Примітно, що в лінійці моделі є й електричний варіант Hyundai Inster із дещо інакшим дизайном. Його не оновили, проте нещодавно представили позашляхову модифікацію.

Також Фокус розповідав про доступний заряджений кросовер Hyundai.