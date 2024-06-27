Презентовано найменший та найдешевший електрокар Hyundai за 22 000 євро (фото)

Компактний 3,8-метровий електрокар Hyundai Inster недорогий, але багато оснащений. Модель запропонують у двох версіях із запасом ходу до 355 км.

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На автошоу в Пусані презентували новий Hyundai Inster. Електричний варіант бюджетної моделі Casper почнуть продавати у Південній Кореї до кінця літа, а пізніше він з’явиться у Європі та на Близькому Сході. Про авто розповіли на офіційному сайті Hyundai.

Електрокар отримав піксельну оптику Фото: Hyundai

Електрокросовер Hyundai Inster – субкомпактна міська модель з рубаним дизайном та розширеними крилами. Від бензинового побратима він відрізняється піксельною оптикою, зміненими бамперами та заглушкою на місці решітки радіатора. До того ж, електрокар на 230 мм довший.

Розміри Hyundai Inster 2025:

довжина – 3825 мм;

ширина – 1610 мм;

висота – 1575 мм;

колісна база – 2580 мм.

Електрокросовер сягає 3,8 м у довжину Фото: Hyundai

Салон і комплектація Hyundai Inster

У салоні на передній панелі встановлено два 10,25-дюймові дисплеї, а підсвічування може змінювати колір (доступні 64 варіанти). Задні сидіння мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки. У залежності від їх положення об’єм багажника становить від 280 до 351 л.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Hyundai

Електромобіль Hyundai Inster можна досить багато оснастити – доступні камери кругового огляду, бездротова зарядка телефонів, панорамний дах, підігрів сидінь. Також пропонують широкий набір систем безпеки – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, розпізнавання знаків, контроль "сліпих" зон і втоми водія.

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Електромобіль Hyundai Inster, характеристики

Новий Hyundai Inster запропонують у двох передньопривідних модифікаціях:

97 к. с. і 147 Н∙м, батарея на 42 кВт∙год, запас ходу 300 км;

115 к. с. і 147 Н∙м, батарея на 49 кВт∙год, запас ходу 355 км.

Задні сидіння регулюються Фото: Hyundai

Швидка зарядка постійним струмом (потужністю 120 кВт) на 80% займає півгодини, а змінним (11 кВт) — 4-4,5 години. Також передбачена функція двонаправленої зарядки.

Ціна Hyundai Inster у Європі складе приблизно 22 000 євро. Це буде найдешевший електромобіль південнокорейського бренду.

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