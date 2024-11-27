Ціна $75000 і запас ходу 1100 км: у Києві помітили електрифікований клон Land Rover (фото)

Китайський кросовер BAW Polestone 01 оснащений 476-сильною установкою і стартує до сотні за 5,5 с. Запас ходу авто становить 1115 км.

В Україні з’явився новий BAW Polestone 01. Один із перших кросоверів помітили в Києві, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

BAW Polestone 01 – великий електрифікований кросовер преміумкласу, який в Україні коштує приблизно 75 000 доларів. Модель пропонують у п’ятимісній 5-метровій та семимісній 5,3-метровій версіях.

Своїм кутастим дизайном новий BAW Polestone 01 дуже нагадує Land Rover Defender, проте насправді дизайн кросовера розробили у відомому італійському ательє Pininfarina.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: BAIC

У салоні BAW Polestone 01 встановлено два дисплеї на передній панелі. Кросовер отримав панорамний дах, систему напівавтономного руху, електроприводи сидінь першого та другого ряду.

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Китайський кросовер BAW Polestone 01 оснащений двома електромоторами, які розвивають 476 к. с. та 740 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на 190 км/год.

Модель пропонують у версіях на 5 і 7 місць Фото: BAIC

Акумуляторна батарея BAW Polestone 01 досить невелика – ємністю 56 кВт∙год. Цього достатньо, аби проїхати 235 км, а далі підключається 1,5-літровий бензиновий генератор. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1115 км.

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