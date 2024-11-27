Ціна $75000 і запас ходу 1100 км: у Києві помітили електрифікований клон Land Rover (фото)
Китайський кросовер BAW Polestone 01 оснащений 476-сильною установкою і стартує до сотні за 5,5 с. Запас ходу авто становить 1115 км.
В Україні з’явився новий BAW Polestone 01. Один із перших кросоверів помітили в Києві, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
BAW Polestone 01 – великий електрифікований кросовер преміумкласу, який в Україні коштує приблизно 75 000 доларів. Модель пропонують у п’ятимісній 5-метровій та семимісній 5,3-метровій версіях.
Своїм кутастим дизайном новий BAW Polestone 01 дуже нагадує Land Rover Defender, проте насправді дизайн кросовера розробили у відомому італійському ательє Pininfarina.
У салоні BAW Polestone 01 встановлено два дисплеї на передній панелі. Кросовер отримав панорамний дах, систему напівавтономного руху, електроприводи сидінь першого та другого ряду.
Китайський кросовер BAW Polestone 01 оснащений двома електромоторами, які розвивають 476 к. с. та 740 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на 190 км/год.
Акумуляторна батарея BAW Polestone 01 досить невелика – ємністю 56 кВт∙год. Цього достатньо, аби проїхати 235 км, а далі підключається 1,5-літровий бензиновий генератор. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1115 км.
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