1000 сил и 2,8 с до сотни: в США создали экстремальный семейный внедорожник (видео)

Тюнинг Dodge Durango от Hennessey увеличил мощность его 6,2-литрового V8 до 1000 сил. Тяжелый внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с.

Dodge Durango третьего поколения вскоре снимут с производства, однако у него продолжают появляться новые версии. Техасское тюнинг-ателье Hennessey Performance решило на прощание создать сверхмощный заряженный вариант модели H1000. Его подробности раскрыли на сайте компании.

За основу взяли топовый Dodge Durango SRT Hellcat, который отнюдь не является медленным, ведь оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 на 710 л.с. и 875 Н∙м.

Новый компрессор Magnuson и улучшенная впускная система подняли его отдачу до 1000 сил и 1315 Н∙м. 8-ступенчатый автомат пришлось усилить, чтобы он справился с этой мощностью.

Мощность 6,2-литрового V8 выросла до 1000 сил Фото: скриншот / YouTube

Новый Dodge Durango Hennessey H1000 способен соревноваться с суперкарами, ведь разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с, а заезд на четверть мили (402 м) с места осуществляет за 10,8 с, разогнавшись на финише до 203 км/ч.

Важно

В Японии запускают в производство необычный гибрид Honda Civic и Dodge Challenger (фото)

Внешне Hennessey H1000 ничем не отличается от Dodge Durango SRT Hellcat, то есть он сохранил обвес, капот с воздухозаборником и 20-дюймовые диски.

Тяжелый внедорожник стартует до сотни за 2,8 с Фото: скриншот / YouTube

В салоне и в моторном отсеке появились таблички с серийным номером модели. Вместе с тем, Dodge Durango Hennessey остается практичным семейным авто с тремя рядами кресел и большим багажником.

Ранее Фокус рассказывал о 855-сильном семейном BMW с тюнингом.

Также мы писали о самом мощном внедорожнике Lexus.