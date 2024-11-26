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Авто

Агрессивный дизайн и 855 сил: дебютировал сверхмощный семейный BMW (фото)

BMW M3 Manhart, BMW M3, BMW M3 Touring, универсал BMW M3, Manhart MH3 800
Фото: Manhart | Универсал BMW M3 доработали в ателье Manhart

Новый BMW M3 Manhart оснащен 855-сильной турбошестерней и карбоново-керамическими тормозами. Дизайн универсала стал более ярким.

Спортивный универсал BMW M3 Touring получил экстремальную версию. Ее создали в немецком ателье Manhart Performance, которое уже не один год выполняет тюнинг BMW. Об авто рассказали на сайте компании.

BMW M3 Touring, универсал BMW M3, Manhart MH3 800 Fullscreen
Авто получило обвес и карбоновый декор
Фото: Manhart

Проект назвали Manhart MH3 800 Touring. Мощность 3,0-литровой турбошестерни увеличили с 510 до 855 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 650 до 1090 Н∙м. Это больше, чем у старшего BMW M5 Touring.

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Такого результата добились за счет кованых поршней и шатунов, нового интеркулера, карбонового впускного коллектора и выхлопной системы Ramus с четырьмя трубами.

Чтобы 8-ступенчатый автомат и полноприводная трансмиссия справились с такой мощностью, их усилили. Также универсал BMW M3 получил заниженную спортивную подвеску от H&R и карбоново-керамические тормоза.

Manhart MH3 800 Touring, BMW M3, BMW M3 Touring, универсал BMW M3, Manhart MH3 800 Fullscreen
Мощность двигателя выросла до 855 сил
Фото: Manhart

Тюнинг BMW M3 Touring сделал дизайн агрессивееым. Универсал получил карбоновые обвес, капот и декор, а на крыше установили увеличенный спойлер. Также появились золотистые диски Raffa с шинами Michelin размером 285/30 ZR20 спереди и 305/25 ZR21 сзади. В салоне подсветка потолка имитирует звездное небо.

Кстати, недавно в Украине создали 827-сильный универсал Audi RS6 Avant.

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