Агресивний дизайн і 855 сил: дебютував надпотужний сімейний BMW (фото)

Новий BMW M3 Manhart оснащений 855-сильною турбошісткою та карбоново-керамічними гальмами. Дизайн універсала став яскравішим.

Спортивний універсал BMW M3 Touring отримав екстремальну версію. Її створили в німецькому ательє Manhart Performance, яке вже не один рік виконує тюнінг BMW. Про авто розповіли на сайті компанії.

Авто отримало обвіс та карбоновий декор Фото: Manhart

Проєкт назвали Manhart MH3 800 Touring. Потужність 3,0-літрової турбошістки збільшили із 510 до 855 к. с., а піковий крутний момент зріс із 650 до 1090 Н∙м. Це більше, аніж у старшого BMW M5 Touring.

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Такого результату добилися за рахунок кованих поршнів та шатунів, нового інтеркулера, карбонового впускного колектора та вихлопної системи Ramus із чотирма трубами.

Щоб 8-ступінчастий автомат і повнопривідна трансмісія справилися з такою потужністю, їх посилили. Також універсал BMW M3 отримав занижену спортивну підвіску від H&R і карбоново-керамічні гальма.

Потужність двигуна зросла до 855 сил Фото: Manhart

Тюнінг BMW M3 Touring зробив дизайн агресивнішим. Універсал отримав карбонові обвіс, капот та декор, а на даху встановили збільшений спойлер. Також з’явилися золотисті диски Raffa із шинами Michelin розміром 285/30 ZR20 спереду і 305/25 ZR21 ззаду. У салоні підсвічування стелі імітує зоряне небо.

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