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Авто

Агресивний дизайн і 855 сил: дебютував надпотужний сімейний BMW (фото)

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Фото: Manhart | Універсал BMW M3 доопрацювали в ательє Manhart

Новий BMW M3 Manhart оснащений 855-сильною турбошісткою та карбоново-керамічними гальмами. Дизайн універсала став яскравішим.

Спортивний універсал BMW M3 Touring отримав екстремальну версію. Її створили в німецькому ательє Manhart Performance, яке вже не один рік виконує тюнінг BMW. Про авто розповіли на сайті компанії.

BMW M3 Touring, універсал BMW M3, Manhart MH3 800 Fullscreen
Авто отримало обвіс та карбоновий декор
Фото: Manhart

Проєкт назвали Manhart MH3 800 Touring. Потужність 3,0-літрової турбошістки збільшили із 510 до 855 к. с., а піковий крутний момент зріс із 650 до 1090 Н∙м. Це більше, аніж у старшого BMW M5 Touring.

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Такого результату добилися за рахунок кованих поршнів та шатунів, нового інтеркулера, карбонового впускного колектора та вихлопної системи Ramus із чотирма трубами.

Щоб 8-ступінчастий автомат і повнопривідна трансмісія справилися з такою потужністю, їх посилили. Також універсал BMW M3 отримав занижену спортивну підвіску від H&R і карбоново-керамічні гальма.

Manhart MH3 800 Touring, BMW M3, BMW M3 Touring, універсал BMW M3, Manhart MH3 800 Fullscreen
Потужність двигуна зросла до 855 сил
Фото: Manhart

Тюнінг BMW M3 Touring зробив дизайн агресивнішим. Універсал отримав карбонові обвіс, капот та декор, а на даху встановили збільшений спойлер. Також з’явилися золотисті диски Raffa із шинами Michelin розміром 285/30 ZR20 спереду і 305/25 ZR21 ззаду. У салоні підсвічування стелі імітує зоряне небо.

До речі, нещодавно в Україні створили 827-сильний універсал Audi RS6 Avant.

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