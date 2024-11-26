Працівник автосалону розбив новітній BMW M5 за $165 000 (фото)
Новенький седан BMW M5 G60 потрапив у аварію в польському місті Зелена Гура. 727-сильний гібрид коштує від 165 000 доларів.
Новий BMW M5 G60 дебютував лише півроку тому і зовсім недавно надійшов у продаж, а перше авто вже встигли розбити. ДТП сталася у Польщі, повідомляє сайт otomot.pl.
Подробиць інциденту в місті Зелена Гура на заході Польщі наразі небагато. Зазначається, що за кермом авто був працівник автосалону, який їхав на уже придбаному клієнтському BMW M5 2024 на заправку.
Водій BMW M5 не справився з керуванням і злетів із траси. Основний удар прийшовся на водійські двері і саме вони найбільше пошкоджені. У салоні спрацювали бокові подушки безпеки та надувні "шторки".Важливо
Варто відзначити, що новий BMW M5 2024 у Польщі коштує від 680 000 злотих ($165 000). Конкретно це авто має опційний чорний матовий колір Individual Frozen Black.
Седан BMW M5 G60 кардинально змінився, адже став плагін-гібридом. Його 4,4-літровий V8 твін-турбо та електромотор сумарно розвивають 727 к. с. та 1000 Н∙м.
Новий BMW M5 2024 здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 305 км/год. Водночас, гібрид може проїхати 69 км на електротязі. Авто отримало повний привід та керовані задні колеса, проте стало значно важчим – 2445 кг.
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