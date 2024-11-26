Працівник автосалону розбив новітній BMW M5 за $165 000 (фото)

Новенький седан BMW M5 G60 потрапив у аварію в польському місті Зелена Гура. 727-сильний гібрид коштує від 165 000 доларів.

Новий BMW M5 G60 дебютував лише півроку тому і зовсім недавно надійшов у продаж, а перше авто вже встигли розбити. ДТП сталася у Польщі, повідомляє сайт otomot.pl.

Подробиць інциденту в місті Зелена Гура на заході Польщі наразі небагато. Зазначається, що за кермом авто був працівник автосалону, який їхав на уже придбаному клієнтському BMW M5 2024 на заправку.

В авто пошкоджені двері водія

Водій BMW M5 не справився з керуванням і злетів із траси. Основний удар прийшовся на водійські двері і саме вони найбільше пошкоджені. У салоні спрацювали бокові подушки безпеки та надувні "шторки".

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Варто відзначити, що новий BMW M5 2024 у Польщі коштує від 680 000 злотих ($165 000). Конкретно це авто має опційний чорний матовий колір Individual Frozen Black.

Седан BMW M5 G60 кардинально змінився, адже став плагін-гібридом. Його 4,4-літровий V8 твін-турбо та електромотор сумарно розвивають 727 к. с. та 1000 Н∙м.

Новий BMW M5 став 727-сильним гібридом Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Новий BMW M5 2024 здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 305 км/год. Водночас, гібрид може проїхати 69 км на електротязі. Авто отримало повний привід та керовані задні колеса, проте стало значно важчим – 2445 кг.

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