Автомобілі яких кольорів найчастіше потрапляють у ДТП в Україні: статистика

Усупереч поширеним стереотипам, автомобілі білого кольори рідше потрапляють у ДТП, аніж яскраві машини. До такого висновку прийшли експерти, проаналізувавши статистику аварій.

Автомобілі яскравих кольорів частіше потрапляють у аварії в Україні. Про це свідчить дослідження міжнародної компанії CarVertical.

Традиційно вважається, що яскраві авто помітніші, тому їм легше уникнути ДТП. Утім, виявилося, що в Україні якраз такі авто частіше отримують ушкодження.

Білі авто виявилися найбезпечнішими

У CarVertical проаналізували інформацію з баз даних правоохоронних органів та фінансових установ, реєстрів та приватних оголошень про продаж автомобілів. Встановлено, що найризикованішим кольором є помаранчевий: 60% перевірених машин мали ушкодження.

На другому місці за небезпечністю опинився червоний колір (58,6% авто), а третю та четверту позицію розділили блакитні і жовті авто (по 56,7%).

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Разом із тим, найбезпечнішими виявилися білий та зелений кольори – 50,7% авто в такому забарвленні мали ушкодження. Третє місце – в коричневого кольору (50,9%).

Експерти допускають, що яскраві кольори можуть формувати відчуття впевненості у водія та спонукати його до необережної їзди. Але незалежно від забарвлення, при купівлі авто з пробігом рекомендується його ретельно перевірити.

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