Автомобили каких цветов чаще всего попадают в ДТП в Украине: статистика

Вопреки распространенным стереотипам, автомобили белого цвета реже попадают в ДТП, чем яркие машины. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав статистику аварий.

Автомобили ярких цветов чаще попадают в аварии в Украине. Об этом свидетельствует исследование международной компании CarVertical.

Традиционно считается, что яркие авто более заметны, поэтому им легче избежать ДТП. Впрочем, оказалось, что в Украине как раз такие авто чаще получают повреждения.

Белые авто оказались самыми безопасными

В CarVertical проанализировали информацию из баз данных правоохранительных органов и финансовых учреждений, реестров и частных объявлений о продаже автомобилей. Установлено, что самым рискованным цветом является оранжевый: 60% проверенных машин имели повреждения.

На втором месте по опасности оказался красный цвет (58,6% авто), а третью и четвертую позицию разделили голубые и желтые авто (по 56,7%).

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Вместе с тем, самыми безопасными оказались белый и зеленый цвета — 50,7% авто в такой окраске имели повреждения. Третье место — у коричневого цвета (50,9%).

Эксперты допускают, что яркие цвета могут формировать ощущение уверенности у водителя и побуждать его к неосторожной езде. Но независимо от расцветки, при покупке авто с пробегом рекомендуется его тщательно проверить.

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