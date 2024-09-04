Могут менять цвет: BMW начнет производство авто-хамелеонов (видео)
Технология E-Ink из электронных книг позволит автомобилям BMW менять цвет кузова. Она недешевая, но потребляет очень мало электроэнергии.
Новые автомобили BMW смогут менять свой цвет. Производство таких машин планируют начать через 3-5 лет. Об этом заявила инженер BMW Стелла Кларк в интервью австралийскому сайту Drive.
По ее словам, водители BMW смогут менять цвет кузова авто простым нажатием на кнопку. Это станет возможным благодаря специальной пленке с технологию "электронных чернил" E-Ink (она обычно используется в электронных книгах).
BMW развивают новую технологию уже несколько лет и ранее демонстрировали ее на концепт-карах. Руководству немецкого концерна такая идея понравилась и они дали ей зеленый свет.
Стелла Кларк признает, что сначала это будет эксклюзивная опция для авто на отдельных рынках, ведь пока эта технология не слишком дешевая. Вместе с тем, инженер BMW отметила, что изменение цвета требует немного электроэнергии — на уровне обычной автомобильной лампы.
В перспективе BMW E-Ink позволит отказаться от традиционных цехов покраски автомобилей. К тому же, она позволит обезопасить себя от перегрева машины на солнце, изменив ее цвет с темного на светлый.
Также авто экстренных служб смогут становиться ярче, когда едут по вызову. В то же время, Стелла Кларк признает, что необходим определенный предохранитель, чтобы цвет авто часто не менялся, ведь это может отвлекать или слепить водителей других машин.
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