Могут менять цвет: BMW начнет производство авто-хамелеонов (видео)

Технология E-Ink из электронных книг позволит автомобилям BMW менять цвет кузова. Она недешевая, но потребляет очень мало электроэнергии.

Related video

Новые автомобили BMW смогут менять свой цвет. Производство таких машин планируют начать через 3-5 лет. Об этом заявила инженер BMW Стелла Кларк в интервью австралийскому сайту Drive.

По ее словам, водители BMW смогут менять цвет кузова авто простым нажатием на кнопку. Это станет возможным благодаря специальной пленке с технологию "электронных чернил" E-Ink (она обычно используется в электронных книгах).

BMW развивают новую технологию уже несколько лет и ранее демонстрировали ее на концепт-карах. Руководству немецкого концерна такая идея понравилась и они дали ей зеленый свет.

Стелла Кларк признает, что сначала это будет эксклюзивная опция для авто на отдельных рынках, ведь пока эта технология не слишком дешевая. Вместе с тем, инженер BMW отметила, что изменение цвета требует немного электроэнергии — на уровне обычной автомобильной лампы.

Важно

Дышит огнем и напоминает истребитель: как выглядит самый необычный мотоцикл BMW (видео)

В перспективе BMW E-Ink позволит отказаться от традиционных цехов покраски автомобилей. К тому же, она позволит обезопасить себя от перегрева машины на солнце, изменив ее цвет с темного на светлый.

Также авто экстренных служб смогут становиться ярче, когда едут по вызову. В то же время, Стелла Кларк признает, что необходим определенный предохранитель, чтобы цвет авто часто не менялся, ведь это может отвлекать или слепить водителей других машин.

Кстати, недавно в Киеве сфотографировали редкий спортивный кроссовер BMW с мощным дизелем.

Также Фокус рассказывал о новом заряженном универсале BMW M5 Touring.