Можуть змінювати колір: BMW почне виробництво авто-хамелеонів (відео)

Технологія E-Ink з електронних книг дозволить автомобілям BMW змінювати колір кузова. Вона недешева, але споживає дуже мало електроенергії.

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Нові автомобілі BMW зможуть змінювати свій колір. Виробництво таких машин планують почати через 3-5 років. Про це заявила інженерка BMW Стелла Кларк у інтерв’ю австралійському сайту Drive.

За її словами, водії BMW зможуть змінювати колір кузова авто простим натисненням на кнопку. Це стане можливим завдяки спеціальній плівці з технологію "електронних чорнил" E-Ink (вона зазвичай використовується в електронних книгах).

BMW розвивають нову технологію уже кілька років і раніше демонстрували її на концепт-карах. Керівництву німецького концерну така ідея сподобалася і вони дали їй зелене світло.

Стелла Кларк визнає, що спочатку це буде ексклюзивна опція для авто на окремих ринках, адже наразі ця технологія не надто дешева. Разом із тим, інженерка BMW зазначила, що зміна кольору потребує небагато електроенергії – на рівні звичайної автомобільної лампи.

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У перспективі BMW E-Ink дозволить відмовитися від традиційних цехів фарбування автомобілів. До того ж, вона дозволить убезпечитися від перегріву машини на сонці, змінивши її колір із темного на світлий.

Також авто екстрених служб зможуть ставати яскравішими, коли їдуть за викликом. Водночас, Стелла Кларк визнає, що необхідний певний запобіжник, аби колір авто часто не змінювався, адже це може відволікати чи сліпити водіїв інших машин.

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