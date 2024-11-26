Работник автосалона разбил новейший BMW M5 за $165 000 (фото)
Новенький седан BMW M5 G60 попал в аварию в польском городе Зелена Гура. 727-сильный гибрид стоит от 165 000 долларов.
Новый BMW M5 G60 дебютировал всего полгода назад и совсем недавно поступил в продажу, а первое авто уже успели разбить. ДТП произошло в Польше, сообщает сайт otomot.pl.
Подробностей инцидента в городе Зелена Гура на западе Польши пока немного. Отмечается, что за рулем авто был работник автосалона, который ехал на уже приобретенном клиентском BMW M5 2024 на заправку.
Водитель BMW M5 не справился с управлением и слетел с трассы. Основной удар пришелся на водительскую дверь и именно она больше всего повреждена. В салоне сработали боковые подушки безопасности и надувные "шторки".Важно
Стоит отметить, что новый BMW M5 2024 в Польше стоит от 680 000 злотых ($165 000). Конкретно это авто имеет опциональный черный матовый цвет Individual Frozen Black.
Седан BMW M5 G60 кардинально изменился, ведь стал плагин-гибридом. Его 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 727 л. с. и 1000 Н∙м.
Новый BMW M5 2024 способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 305 км/ч. В то же время, гибрид может проехать 69 км на электротяге. Авто получило полный привод и управляемые задние колеса, однако стало значительно тяжелее — 2445 кг.
Кстати, недавно в Украину привезли новый спортивный универсал BMW M3 на 530 сил.
Также Фокус рассказывал о самом дорогом ДТП года с участием сразу двух Bugatti.