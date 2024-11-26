Работник автосалона разбил новейший BMW M5 за $165 000 (фото)

Новенький седан BMW M5 G60 попал в аварию в польском городе Зелена Гура. 727-сильный гибрид стоит от 165 000 долларов.

Новый BMW M5 G60 дебютировал всего полгода назад и совсем недавно поступил в продажу, а первое авто уже успели разбить. ДТП произошло в Польше, сообщает сайт otomot.pl.

Подробностей инцидента в городе Зелена Гура на западе Польши пока немного. Отмечается, что за рулем авто был работник автосалона, который ехал на уже приобретенном клиентском BMW M5 2024 на заправку.

В авто повреждены двери водителя

Водитель BMW M5 не справился с управлением и слетел с трассы. Основной удар пришелся на водительскую дверь и именно она больше всего повреждена. В салоне сработали боковые подушки безопасности и надувные "шторки".

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Стоит отметить, что новый BMW M5 2024 в Польше стоит от 680 000 злотых ($165 000). Конкретно это авто имеет опциональный черный матовый цвет Individual Frozen Black.

Седан BMW M5 G60 кардинально изменился, ведь стал плагин-гибридом. Его 4,4-литровый V8 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 727 л. с. и 1000 Н∙м.

Новый BMW M5 стал 727-сильным гибридом Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Новый BMW M5 2024 способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 305 км/ч. В то же время, гибрид может проехать 69 км на электротяге. Авто получило полный привод и управляемые задние колеса, однако стало значительно тяжелее — 2445 кг.

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