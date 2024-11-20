460 сил и сниженный расход топлива: дебютировал самый мощный внедорожник Lexus (фото)

Новый Lexus LX 700h оснащен 460-сильной гибридной установкой. Внедорожник способен буксировать 3,6-тонный прицеп и расходует в среднем 11,7 л на 100 км.

Линейку Lexus LX 2025 пополнила мощная флагманская модификация 700h. Ее презентовали на автосалоне в Гуанчжоу и она поступает в продажу по цене от 115 350 долларов. Об авто рассказали на официальном сайте Lexus.

Внедорожник оснастили 460-сильной установкой Фото: Lexus

Новый Lexus LX 700h — самый мощный внедорожник в истории японской марки. Он сохранил 3,4-литровый бензиновый V6 твин-турбо, однако его дополнили электромотором.

Суммарная отдача гибридной установки составляет 460 л. с. и 790 Н∙м. Lexus LX 700h стал не только быстрее, но и экономичнее — средний расход топлива снизился с 12,4 до 11,7 л/100 км. Примечательно, что гибрид способен буксировать 3,6-тонный прицеп, как и бензиновая версия.

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Гибридная установка защищена от грязи и влаги, а при желании ее полностью можно отключить. Также есть функция инвертора — можно питать от авто электроприборы.

Lexus LX 700h Overtrail Фото: Lexus

Новый Lexus LX 700h сохранил 10-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей. Мало того, именно гибрид получил вариант повышенной проходимости Overtrail с защитными накладками на кузове и внедорожными шинами размером 265/70 R18.

Кстати, на автосалоне в Гуанчжоу представили и обновленный седан Lexus ES 2025.

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