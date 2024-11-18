Презентован новый Lexus ES 2025: как изменился премиальный брат Camry (фото)

Седан Е-класса Lexus ES обновили снаружи и внутри. Автомобиль предложат в бензиновых и гибридных модификациях.

На автосалоне в Гуанчжоу презентовали новый Lexus ES. Премиальный седан не сменил поколение, как родственная Toyota Camry, а лишь прошел повторное обновление. О нем рассказали на официальном сайте Lexus.

Седан Lexus ES 2025 получил новую решетку радиатора в стиле кроссовера RX и измененные фары. Сзади освежили фонари и соединили их светодиодной полосой.

Фонари соединили диодной полосой Фото: Lexus

В салоне Lexus ES установили новый рычаг КПП и заменили часть переключателей на центральной панели. Также появился увеличенный 14-дюймовый тачскрин и предложены новые варианты внутренней отделки.

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Двигатели Lexus ES 2025 пока остаются без изменений. В Китае седан дебютировал с 2,0-литровой бензиновой четверкой мощностью 170 л. с. и с 2,5-литровой гибридной установкой на 218 л. с. В других странах предложат бензиновые моторы объемом 2,5 и 3,5 л.

В салоне установили увеличенный дисплей Фото: Lexus

Новый Lexus ES уже поступает в продажу в Китае. Цена стартует с 299 900 юаней ($41 500) за базовую версию, а самый дорогой гибрид обойдется в 488 900 юаней ($67 600).

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