Презентовано новий Lexus ES 2025: як змінився преміальний брат Camry (фото)
Седан Е-класу Lexus ES оновили зовні та всередині. Автомобіль запропонують у бензинових та гібрідних модифікаціях.
На автосалоні в Гуанчжоу презентували новий Lexus ES. Преміальний седан не змінив покоління, як споріднена Toyota Camry, а лише пройшов повторне оновлення. Про нього розповіли на офіційному сайті Lexus.
Седан Lexus ES 2025 отримав нову решітку радіатора в стилі кросовера RX та змінені фари. Ззаду освіжили ліхтарі та з’єднали їх світлодіодною смугою.
У салоні Lexus ES встановили новий важіль КПП та замінили частину перемикачів на центральній панелі. Також з’явився збільшений 14-дюймовий тачскрін і запропоновано нові варіанти внутрішнього оздоблення.Важливо
Двигуни Lexus ES 2025 поки залишаються без змін. У Китаї седан дебютував із 2,0-літровою бензиновою четвіркою потужністю 170 к. с. та з 2,5-літровою гібридною установкою на 218 к. с. У інших країнах запропонують бензинові мотори об’ємом 2,5 та 3,5 л.
Новий Lexus ES уже надходить у продаж в Китаї. Ціна стартує з 299 900 юанів ($41 500) за базову версію, а найдорожчий гібрид обійдеться в 488 900 юанів ($67 600).
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