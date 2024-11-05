Презентован новый Kia Sportage 2025: как изменился компактный кроссовер (фото)

Кроссовер Kia Sportage существенно изменился внешне и получил черты нового фирменного стиля, а его салон стал более современным. Модель дебютировала с двумя бензиновыми двигателями.

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В Южной Корее дебютировал новый Kia Sportage. Компактный кроссовер прошел плановый фейслифтинг и поступит в продажу с начала 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте Kia.

Сзади обновили фонари Фото: Kia

Дизайн Kia Sportage 2025

Внешность Kia Sportage изменили в новом фирменном стиле и в анфас кроссовер стал похож на старшего брата Sorento. У него широкая решетка радиатора и тоненькие диодные фары. Также обновили бамперы и фонари.

Стоит отметить, что пока показали лишь удлиненный вариант Kia Sportage 2025. Короткая версия (именно она продается в Украине) изменится так же. Кроме того, продемонстрировали внедорожный вариант X-Line с пластиковым обвесом и высокопрофильной резиной.

Внедорожный Kia Sportage X-Line Фото: Kia

Интерьер и комплектация Kia Sportage 2025

В салоне заменили руль, улучшили отделку и добавили шумоизоляции. Также установили более современные 12,3-дюймовые дисплеи на передней панели, а за доплату теперь доступна проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью. Список опций пополнили функция доступа в салон со смартфона, сканер отпечатков пальцев и система полуавтономного движения.

В салоне заменили руль и дисплеи Фото: Kia

Новый Kia Sportage, характеристики

Кроссовер Kia Sportage 2025 дебютировал в двух версиях: с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 180 л. с. и "мягкой" гибридной установкой, а также 2,0-литровой 146-сильной четверкой, дополненной заводским ГБО.

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Позже линейку моторов расширят — добавят обновленный 234-сильный гибрид и 265-сильный плагин-гибрид. А вот дизельные версии пока под вопросом.

Кроссоверу улучшили внутреннюю отделку и шумоизоляцию Фото: Kia

Кроме того, кроссовер Kia Sportage получил новый 8-ступенчатый автомат вместо 7-ступенчатого робота. Привод может быть передним или полным.

Кстати, недавно дебютировал первый рамный пикап Kia с нестандартным дизайном.

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