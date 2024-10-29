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Брутальный и оригинальный: презентован первый пикап Kia (фото, видео)

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Фото: Kia | Kia Tasman отличается агрессивным дизайном

Kia Tasman — среднеразмерный рамный пикап грузоподъемностью 1,2 тонны. Модель с агрессивным дизайном предложат в бензиновой и дизельной версиях.

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На автошоу в Саудовской Аравии презентовали новый Kia Tasman. Первый рамный пикап Kia поступит в продажу в начале 2025 года. О нем рассказали на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Дизайн Kia Tasman 2025

Пикап Kia Tasman — среднеразмерная модель, которая бросит вызов Ford Ranger, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux. Ее предложат в версиях с двумя и четырьмя дверями. Грузоподъемность составляет 1195 кг, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп.

Kia Tasman, новый Kia Tasman, пикап Kia Tasman, пикап Kia Tasman Fullscreen
Внедорожный Kia Tasman X-Pro
Фото: Kia

Размеры Kia Tasman 2025:

  • длина — 5410 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • высота — 1890 мм;
  • колесная база — 3270 мм.
Kia Tasman 2025, Kia Tasman, новый Kia Tasman, пикап Kia Tasman, пикап Kia Tasman Fullscreen
Модель предложат в версиях с двумя и четырьмя дверями
Фото: Kia

Новый Kia Tasman отличается брутальным рубленым дизайном с расширенными крыльями и изогнутой оконной линией. Достаточно нестандартно выглядит передняя часть авто с широкой решеткой радиатора, вертикальными фарами и изогнутым рельефным капотом.

Салон Kia Tasman 2025

В салоне на передней панели установили сразу три дисплея: 12,3-дюймовые экраны виртуального щитка приборов и мультимедиа, разделенные небольшим 5-дюймовым тачскрином климат-контроля. Передние сиденья разделены высокой консолью.

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На передней панели установлены три дисплея
Фото: Kia

Разработчики утверждают, что салон Kia Tasman 2025 является одним из самых просторных в классе. Задние сиденья получили регулируемую по углу спинку и подъемную подушку, под которой есть ниши для мелких вещей. Также установили раскладной столик и две беспроводные зарядки для смартфонов. Среди опций есть акустика Harman Kardon и камеры кругового обзора.

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Пикап Kia Tasman, характеристики

На родине, в Южной Корее, новый Kia Tasman дебютирует с 2,5-литровым бензиновым турбомотором на 281 л. с. и 421 Н∙м. Он способен разогнаться до сотни за 8,5 с и развить 185 км/ч.

Позже предложат 2,2-литровый турбодизель на 210 л. с. и 441 Н∙м. Такой пикап Kia Tasman стартует до сотни за 10,4 с.

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Подушки задних сидений поднимаются
Фото: Kia

Модель предложат с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП, задним или полным приводом.

Также в линейке будет внедорожный вариант X-Pro с увеличенным (с 224 до 252 мм) клиренсом, внедорожными шинами, электронным задним дифференциалом и набором режимов для бездорожья. Он способен форсировать броды глубиной до 800 мм.

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