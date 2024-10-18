Mazda презентовала оригинальный рамный пикап в стиле CX-5 (фото)

Рамный пикап Mazda BT-50 обновили в духе кроссовера CX-5. Модель предлагается с турбодизелями мощностью 150 и 190 сил.

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В Австралии презентовали новый пикап Mazda BT-50. Автомобиль прошел плановый фейслифтинг и поступит в продажу в начале 2025 года. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Mazda BT-50 получила новый задний борт Фото: Mazda

Дизайн передней части пикапа изменили в духе обновленного кроссовера Mazda CX-5. Новая Mazda BT-50 получила измененную широкую решетку радиатора и узкие светодиодные фары с изогнутыми ходовыми огнями. Также заменили бамперы, фонари и задний борт кузова.

Впрочем, с технической точки зрения пикап Mazda BT-50 не имеет ничего общего с CX-5, а вместо этого является родственником Isuzu D-Max — использует его рамную платформу. Грузоподъемность 5,3-метрового авто составляет 1065 кг.

В салоне установили новые дисплеи Фото: Mazda

В салоне Mazda BT-50 установили новый 7,0-дюймовый дисплей цифрового спидометра и увеличенный 9,0-дюймовый тачскрин. Мультимедийную систему доработали и дополнили беспроводными Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, улучшено внутреннее убранство и предложили новые его варианты.

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Топовая версия получила бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру, подогрев сидений и набор систем безопасности. Новыми опциями стали системы полуавтономного движения в пробках и распознавания знаков.

Для пикапа предложили новые варианты внутреннего убранства Фото: Mazda

Новая Mazda BT-50 2025 будет доступна с турбодизелями объемом 1,9 л (150 л.с.) и 3,0 л (190 л.с.). Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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