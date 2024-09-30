Новая "шестерка" Mazda выходит на рынок: подробности и цены (фото)

Mazda EZ-6 — 4,9-метровый седан со стремительным дизайном и богатым оснащением. Модель предлагают в гибридной и электрической версиях.

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Новая Mazda EZ-6 поступает в продажу в Китае. Электрифицированного преемника Mazda 6 продают по цене от 160 000 до 220 000 юаней ($22 800 — 28 550). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Пока "шестерка" Mazda доступна только на китайском рынке, ведь ее собирают на предприятии Changan. Однако вскоре начнется экспорт модели и тестовые прототипы Mazda EZ-6 уже видели в Европе.

Модель пришла на смену Mazda 6 Фото: CarNewsChina

Именно Changan помог создать седан Mazda EZ-6. В ее основе лежит Changan Deepal SL03. Это 4,9-метровое авто с клиновидным силуэтом и высокой оконной линией.

Салон Mazda EZ-6 2024 отделан кожей. Седан получил небольшой цифровой щиток приборов и крупный 14,6-дюймовый тачскрин, есть и проекция на лобовое стекло. Кроме того, базовая версия оснащена панорамной крышей, электроприводом сидений, адаптивным круиз-контролем, и акустикой Sony с 14 динамиками.

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Модель доступна в гибридных и электрических версиях. Электромобиль Mazda EZ-6 оснащен 258-сильным мотором и доступен с батареями на 56 и 68,8 кВт∙ч: запас хода составляет 480 и 600 км, соответственно.

Авто имеет богатую базовую комплектацию Фото: CarNewsChina

Плагин-гибриды получили 218-сильный электромотор и 95-сильный бензиновый генератор. Они способны преодолеть от 130 до 200 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км.

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