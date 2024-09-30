Нова "шістка" Mazda виходить на ринок: подробиці та ціни (фото)

Mazda EZ-6 — 4,9-метровий седан зі стрімким дизайном та багатим оснащенням. Модель пропонують у гібридній та електричній версіях.

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Нова Mazda EZ-6 надходить у продаж в Китаї. Електрифікованого наступника Mazda 6 продають за ціною від 160 000 до 220 000 юанів ($22 800 – 28 550). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Поки "шістка" Mazda доступна лише на китайському ринку, адже її збирають на підприємстві Changan. Проте невдовзі почнеться експорт моделі і тестові прототипи Mazda EZ-6 вже бачили в Європі.

Модель прийшла на зміну Mazda 6 Фото: CarNewsChina

Саме Changan допоміг створити седан Mazda EZ-6. У її основі лежить Changan Deepal SL03. Це 4,9-метрове авто з клиноподібним силуетом та високою віконною лінією.

Салон Mazda EZ-6 2024 оздоблено шкірою. Седан отримав невеликий цифровий щиток приладів та крупний 14,6-дюймовий тачскрін, є і проєкція на лобове скло. Крім того, базова версія оснащена панорамним дахом, електроприводом сидінь, адаптивним круїз-контролем, та акустикою Sony з 14 динаміками.

Модель доступна в гібридних та електричних версіях. Електромобіль Mazda EZ-6 оснащений 258-сильним мотором і доступний з батареями на 56 і 68,8 кВт∙год: запас ходу становить 480 і 600 км, відповідно.

Авто має багату базову комплектацію Фото: CarNewsChina

Плагін-гібриди отримали 218-сильний електромотор і 95-сильний бензиновий генератор. Вони здатні подолати від 130 до 200 км у електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1300 км.

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