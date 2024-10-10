Брутальный дизайн и 900 сил: дебютировал экстремальный внедорожный пикап Ford (фото)

Новый Ford F-150 Raptor от Shelby получил усиленную подвеску и большие внедорожные шины. На выбор предлагаются версии мощностью 550 и 900 сил.

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Пикап Ford F-150 получил новую экстремальную версию Baja. Создали ее специалисты компании Shelby American, которая дорабатывает не только Ford Mustang. Об этом сообщается на ее сайте.

Пикап получил стальные бамперы и внедорожные шины Фото: Shelby

За основу взяли экстремальный Ford F-150 Raptor, который трудно назвать медленным. Стандартной модели с 3,5-литровым V6 твин-турбо EcoBoost подняли мощность с 456 до 550 л. с. благодаря новым впускной системе и интеркулеру.

Мощность 5,2-литрового V8 выросла до 900 сил Фото: Shelby

Заряженный Ford F-150 Raptor R получил новый компрессор и выхлоп Borla, благодаря чему отдача его 5,2-литрового V8 выросла с 720 до 900 сил.

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Кроме того, тюнинг Ford F-150 Raptor включает усиленную подвеской от BDS с увеличенным клиренсом и 37-дюймовые внедорожные шины.

В кузове установили крепления для запасных колес Фото: Shelby

Отличить новый Shelby F-150 Baja Raptor можно по стальным бамперам, дугам и дополнительной светодиодной оптике. В кузове установили крепления для запасных колес.

Салон обшили дорогой кожей, а педали украсили металлическими накладками. На сиденьях появились логотипы Shelby, а на полу — новые коврики.

Салон Ford F-150 Raptor обшили дорогой кожей Фото: Shelby

Тюнинг Ford F-150 Raptor стоит 61 995 долларов за вариант с V6 и 64 995 долларов — за версию с V8. Это не учитывает авто-донор, то есть окончательная стоимость 550-сильного пикапа составляет 142 430 долларов, а 900-сильного — $177 335.

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