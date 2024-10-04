Мощный гигант: представлен самый большой внедорожник Ford (фото, видео)

Большой внедорожник Ford Expedition стал выразительнее на вид и современнее внутри. Модель предлагается в стандартной и удлиненной версиях мощностью до 440 сил.

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В США дебютировал новый Ford Expedition пятой генерации. Большой рамный внедорожник сменил поколение вслед за премиальным собратом Lincoln Navigator и выйдет на рынок с 24 октября по цене от $61 700. О нем рассказали на официальном сайте Ford.

Новый Ford Expedition сохраняет знакомый двухобъемный силуэт с высоким капотом, а вот его передняя часть стала более выразительной. Широкая решетка радиатора сочетается с крупными фарами и С-образными ходовыми огнями. На выбор предлагаются колеса диаметром от 20 до 24 дюймов.

Передняя часть внедорожника стала более выразительной Фото: Ford

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Габариты авто практически не изменились. Как и прежде, внедорожник Ford предлагается в стандартной (5331 мм в длину) и удлиненной (5631 мм) версиях. Также линейку пополнил вариант Tremor с увеличенным (с 221 до 269 мм) клиренсом, усиленными бамперами и подножками, защитой днища и внедорожными шинами.

Ford Expedition Tremor Фото: Ford

Салон Ford Expedition 2025 стал более современным. На передней панели высоко установили 24-дюймовый виртуальный щиток приборов, а 13,2-дюймовый тачскрин мультимедиа расположен ниже. Еще одной новинкой стала сдвижная центральная консоль. Среди опций появилась система полуавтономного движения BlueCruise.

На передней панели установили два дисплея Фото: Ford

Как и раньше, внедорожник предлагают в вариантах на 7 и 8 мест. Дверь багажника состоит из двух частей, причем нижняя часть может служить скамейкой, ведь выдерживает до 225 кг.

Доступны версии модели на 7 и 8 мест Фото: Ford Нижняя секция двери багажник может быть скамейкой Фото: Ford

Новый Ford Expedition сохранил 3,5-литровый V6 твин-турбо EcoBoost, который предлагается в версиях на 400 и 440 л. с. В зависимости от версии, внедорожник может буксировать прицеп массой от 3,2 то 4,3 тонны.

Внедорожник комплектуют 3,5-литровыми турбошестернями на 400 и 440 сил Фото: Ford

В паре с двигателем работает 10-ступенчатый автомат. Полный привод дополнен понижающей передачей.

Кстати, на рынок выходит возрожденный Ford Capri, который стал электрическим кроссовером и построен на платформе Volkswagen ID.4.

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