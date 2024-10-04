Потужний гігант: представлено найбільший позашляховик Ford (фото, відео)

Великий позашляховик Ford Expedition став виразнішим на вигляд і сучаснішим усередині. Модель пропонують у стандартній і подовженій версіях потужністю до 440 сил.

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У США дебютував новий Ford Expedition п’ятої генерації. Великий рамний позашляховик змінив покоління услід за преміальним побратимом Lincoln Navigator і вийде на ринок із 24 жовтня за ціною від $61 700. Про нього розповіли на офіційному сайті Ford.

Новий Ford Expedition зберігає знайомий двооб’ємний силует із високим капотом, а от його передня частина стала виразнішою. Широка решітка радіатора поєднується з крупними фарами та С-подібними ходовими вогнями. На вибір пропонують колеса діаметром від 20 до 24 дюймів.

Передня частина позашляховика стала виразнішою Фото: Ford

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Габарити авто практично не змінилися. Як і раніше, позашляховик Ford пропонують у стандартній (5331 мм у довжину) та подовженій (5631 мм) версіях. Також лінійку поповнив варіант Tremor зі збільшеним (із 221 до 269 мм) кліренсом, посиленими бамперами і підніжками, захистом днища та позашляховими шинами.

Ford Expedition Tremor Фото: Ford

Салон Ford Expedition 2025 став сучаснішим. На передній панелі високо встановили 24-дюймовий віртуальний щиток приладів, а 13,2-дюймовий тачскрін мультимедіа розташований нижче. Ще однією новинкою стала зсувна центральна консоль. Серед опцій зявилася система напівавтономного руху BlueCruise.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Ford

Як і раніше, позашляховик пропонують у варіантах на 7 та 8 місць. Двері багажника складаються із двох частин, причому нижня частина може слугувати лавкою, адже витримує до 225 кг.

Доступні версії моделі на 7 і 8 місць Фото: Ford Нижня секція дверей багажник може бути лавкою Фото: Ford

Новий Ford Expedition зберіг 3,5-літровий V6 твін-турбо EcoBoost, який пропонують у версіях на 400 та 440 к. с. Залежно від версії, позашляховик може буксирувати причіп масою від 3,2 то 4,3 тонни.

Позашляховик комплектують 3,5-літровими турбошістками на 400 і 440 сил Фото: Ford

У парі з двигуном працює 10-ступінчастий автомат. Повний привід доповнений знижувальною передачею.

До речі, на ринок виходить відроджений Ford Capri, який став електричним кросовером і збудований на платформі Volkswagen ID.4.

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