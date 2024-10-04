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Потужний гігант: представлено найбільший позашляховик Ford (фото, відео)

Ford Expedition 2025, Ford Expedition, новий Ford Expedition, позашляховик Ford
Фото: Ford | Ford Expedition пропонують у стандартній та подовженій версіях

Великий позашляховик Ford Expedition став виразнішим на вигляд і сучаснішим усередині. Модель пропонують у стандартній і подовженій версіях потужністю до 440 сил.

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У США дебютував новий Ford Expedition п’ятої генерації. Великий рамний позашляховик змінив покоління услід за преміальним побратимом Lincoln Navigator і вийде на ринок із 24 жовтня за ціною від $61 700. Про нього розповіли на офіційному сайті Ford.

Новий Ford Expedition зберігає знайомий двооб’ємний силует із високим капотом, а от його передня частина стала виразнішою. Широка решітка радіатора поєднується з крупними фарами та С-подібними ходовими вогнями. На вибір пропонують колеса діаметром від 20 до 24 дюймів.

Ford Expedition 2025, Ford Expedition, новий Ford Expedition, позашляховик Ford Fullscreen
Передня частина позашляховика стала виразнішою
Фото: Ford
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Габарити авто практично не змінилися. Як і раніше, позашляховик Ford пропонують у стандартній (5331 мм у довжину) та подовженій (5631 мм) версіях. Також лінійку поповнив варіант Tremor зі збільшеним (із 221 до 269 мм) кліренсом, посиленими бамперами і підніжками, захистом днища та позашляховими шинами.

Ford Expedition Tremor, Ford Expedition 2025, Ford Expedition, новий Ford Expedition, позашляховик Ford Fullscreen
Ford Expedition Tremor
Фото: Ford

Салон Ford Expedition 2025 став сучаснішим. На передній панелі високо встановили 24-дюймовий віртуальний щиток приладів, а 13,2-дюймовий тачскрін мультимедіа розташований нижче. Ще однією новинкою стала зсувна центральна консоль. Серед опцій зявилася система напівавтономного руху BlueCruise.

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На передній панелі встановили два дисплеї
Фото: Ford

Як і раніше, позашляховик пропонують у варіантах на 7 та 8 місць. Двері багажника складаються із двох частин, причому нижня частина може слугувати лавкою, адже витримує до 225 кг.

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Доступні версії моделі на 7 і 8 місць
Фото: Ford
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Нижня секція дверей багажник може бути лавкою
Фото: Ford

Новий Ford Expedition зберіг 3,5-літровий V6 твін-турбо EcoBoost, який пропонують у версіях на 400 та 440 к. с. Залежно від версії, позашляховик може буксирувати причіп масою від 3,2 то 4,3 тонни.

Ford Expedition, новий Ford Expedition, позашляховик Ford Fullscreen
Позашляховик комплектують 3,5-літровими турбошістками на 400 і 440 сил
Фото: Ford

У парі з двигуном працює 10-ступінчастий автомат. Повний привід доповнений знижувальною передачею.

До речі, на ринок виходить відроджений Ford Capri, який став електричним кросовером і збудований на платформі Volkswagen ID.4.

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