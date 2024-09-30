Ford представив сімейний кросовер за $18 000 з багатим оснащенням (фото)
Ford Equator Sport — 4,7-метровий кросовер із оригінальним дизайном і просторим салоном. Модель презентували в 170-сильній бензиновій версії, а пізніше з'явиться гібрид.
У Китаї презентували новий Ford Equator Sport. Бюджетний компактний кросовер пройшов модернізацію. Про це повідомляється на сайті автовиробника.
Кросовер Ford Equator Sport виходить на китайський ринок за ціною від 126 800 юанів ($18 000). Пізніше модель з’явиться в інших країнах під назвою Ford Territory.
Оновлений Ford Equator Sport отримав нову безрамкову решітку радіатора, змінені фари та ліхтарі, а також інакші бампери. Цікаво, що розміри авто дещо зросли.
Габарити Ford Equator Sport 2024:
- довжина – 4685 мм;
- ширина – 1935 мм;
- висота – 1706 мм;
- колісна база – 2726 мм;
- об’єм багажника – 422 л.
У салоні покращили внутрішнє оздоблення та сидіння. На передній панелі авто встановлено два дисплеї. Крім того, базова комплектація Ford Equator Sport поповнилася камерами кругового огляду, адаптивним круїз-контролем, системами автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.
Топовий варіант додає панорамний дах, паркувальний автопілот, навігацію з доповненою реальністю та електроприводи передніх сидінь та дверей багажника.
Спочатку кросовер Ford Equator Sport буде доступним виключно з 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 170 к. с. Максимальна швидкість складає 180 км/год. Пізніше з’явиться 218-сильний гібридний варіант.
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