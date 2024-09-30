Ford представив сімейний кросовер за $18 000 з багатим оснащенням (фото)

Ford Equator Sport — 4,7-метровий кросовер із оригінальним дизайном і просторим салоном. Модель презентували в 170-сильній бензиновій версії, а пізніше з'явиться гібрид.

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У Китаї презентували новий Ford Equator Sport. Бюджетний компактний кросовер пройшов модернізацію. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Кросовер дебютував у 170-сильній бензиновій версії Фото: Ford

Кросовер Ford Equator Sport виходить на китайський ринок за ціною від 126 800 юанів ($18 000). Пізніше модель з’явиться в інших країнах під назвою Ford Territory.

Оновлений Ford Equator Sport отримав нову безрамкову решітку радіатора, змінені фари та ліхтарі, а також інакші бампери. Цікаво, що розміри авто дещо зросли.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Ford

Габарити Ford Equator Sport 2024:

довжина – 4685 мм;

ширина – 1935 мм;

висота – 1706 мм;

колісна база – 2726 мм;

об’єм багажника – 422 л.

У салоні покращили оздоблення Фото: Ford

У салоні покращили внутрішнє оздоблення та сидіння. На передній панелі авто встановлено два дисплеї. Крім того, базова комплектація Ford Equator Sport поповнилася камерами кругового огляду, адаптивним круїз-контролем, системами автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

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Топовий варіант додає панорамний дах, паркувальний автопілот, навігацію з доповненою реальністю та електроприводи передніх сидінь та дверей багажника.

Об"єм багажника становить 422 л Фото: Ford

Спочатку кросовер Ford Equator Sport буде доступним виключно з 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 170 к. с. Максимальна швидкість складає 180 км/год. Пізніше з’явиться 218-сильний гібридний варіант.

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