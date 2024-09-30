Ford представил семейный кроссовер за $18 000 с богатым оснащением (фото)

Ford Equator Sport — 4,7-метровый кроссовер с оригинальным дизайном и просторным салоном. Модель презентовали в 170-сильной бензиновой версии, а позже появится гибрид.

Related video

В Китае презентовали новый Ford Equator Sport. Бюджетный компактный кроссовер прошел модернизацию. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Кроссовер дебютировал в 170-сильной бензиновой версии Фото: Ford

Кроссовер Ford Equator Sport выходит на китайский рынок по цене от 126 800 юаней ($18 000). Позже модель появится в других странах под названием Ford Territory.

Обновленный Ford Equator Sport получил новую безрамочную решетку радиатора, измененные фары и фонари, а также другие бамперы. Интересно, что размеры авто несколько выросли.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Ford

Габариты Ford Equator Sport 2024:

длина — 4685 мм;

ширина — 1935 мм;

высота — 1706 мм;

колесная база — 2726 мм;

объем багажника — 422 л.

В салоне улучшили отделку Фото: Ford

В салоне улучшили внутреннюю отделку и сиденья. На передней панели авто установлены два дисплея. Кроме того, базовая комплектация Ford Equator Sport пополнилась камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

Важно

Спортивный собрат VW ID.4: возрожденный Ford Capri возвращается на рынок (фото)

Топовый вариант добавляет панорамную крышу, парковочный автопилот, навигацию с дополненной реальностью и электроприводы передних сидений и дверей багажника.

Объем багажника составляет 422 л. Фото: Ford

Изначально кроссовер Ford Equator Sport будет доступен исключительно с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 170 л. с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Позже появится 218-сильный гибридный вариант.

Кстати, недавно анонсировали самый большой внедорожник Ford и показали первые его изображения.

Также Фокус рассказывал, что на украинский рынок вышел самый маленький кроссовер Ford.