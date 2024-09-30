Ford представил семейный кроссовер за $18 000 с богатым оснащением (фото)
Ford Equator Sport — 4,7-метровый кроссовер с оригинальным дизайном и просторным салоном. Модель презентовали в 170-сильной бензиновой версии, а позже появится гибрид.
В Китае презентовали новый Ford Equator Sport. Бюджетный компактный кроссовер прошел модернизацию. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Кроссовер Ford Equator Sport выходит на китайский рынок по цене от 126 800 юаней ($18 000). Позже модель появится в других странах под названием Ford Territory.
Обновленный Ford Equator Sport получил новую безрамочную решетку радиатора, измененные фары и фонари, а также другие бамперы. Интересно, что размеры авто несколько выросли.
Габариты Ford Equator Sport 2024:
- длина — 4685 мм;
- ширина — 1935 мм;
- высота — 1706 мм;
- колесная база — 2726 мм;
- объем багажника — 422 л.
В салоне улучшили внутреннюю отделку и сиденья. На передней панели авто установлены два дисплея. Кроме того, базовая комплектация Ford Equator Sport пополнилась камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, системами автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.
Топовый вариант добавляет панорамную крышу, парковочный автопилот, навигацию с дополненной реальностью и электроприводы передних сидений и дверей багажника.
Изначально кроссовер Ford Equator Sport будет доступен исключительно с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 170 л. с. Максимальная скорость составляет 180 км/ч. Позже появится 218-сильный гибридный вариант.
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