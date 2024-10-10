Брутальний дизайн і 900 сил: дебютував екстремальний позашляховий пікап Ford (фото)

Новий Ford F-150 Raptor від Shelby отримав посилену підвіску та великі позашляхові шини. На вибір пропонуються версії потужністю 550 та 900 сил.

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Пікап Ford F-150 отримав нову екстремальну версію Baja. Створили її спеціалісти компанії Shelby American, яка доопрацьовує не лише Ford Mustang. Про це повідомляється на її сайті.

Пікап отримав сталеві бампери та позашляхові шини Фото: Shelby

За основу взяли екстремальний Ford F-150 Raptor, який важко назвати повільним. Стандартній моделі з 3,5-літровим V6 твін-турбо EcoBoost підняли потужність з 456 до 550 к. с. завдяки новим впускній системі та інтеркулеру.

Потужність 5,2-літрового V8 зросла до 900 сил Фото: Shelby

Заряджений Ford F-150 Raptor R отримав новий компресор та вихлоп Borla, завдяки чому віддача його 5,2-літрового V8 зросла з 720 до 900 сил.

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Крім того, тюнінг Ford F-150 Raptor включає посилену підвіскою від BDS зі збільшеним кліренсом та 37-дюймові позашляхові шини.

У кузові встановили кріплення для запасних коліс Фото: Shelby

Відрізнити новий Shelby F-150 Baja Raptor можна за сталевими бамперами, дугами та додатковою світлодіодною оптикою. У кузові встановили кріплення для запасних коліс.

Салон обшили дорогою шкірою, а педалі прикрасили металевими накладками. На сидіннях з’явилися логотипи Shelby, а на підлозі – нові килимки.

Салон Ford F-150 Raptor обшили дорогою шкірою Фото: Shelby

Тюнінг Ford F-150 Raptor коштує 61 995 доларів за варіант з V6 і 64 995 доларів – за версію з V8. Це не враховує авто-донор, тобто загальна вартість 550-сильного пікапа становить 142 430 доларів, а 900-сильного – $177 335.

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