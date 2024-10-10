Брутальний дизайн і 900 сил: дебютував екстремальний позашляховий пікап Ford (фото)
Новий Ford F-150 Raptor від Shelby отримав посилену підвіску та великі позашляхові шини. На вибір пропонуються версії потужністю 550 та 900 сил.
Пікап Ford F-150 отримав нову екстремальну версію Baja. Створили її спеціалісти компанії Shelby American, яка доопрацьовує не лише Ford Mustang. Про це повідомляється на її сайті.
За основу взяли екстремальний Ford F-150 Raptor, який важко назвати повільним. Стандартній моделі з 3,5-літровим V6 твін-турбо EcoBoost підняли потужність з 456 до 550 к. с. завдяки новим впускній системі та інтеркулеру.
Заряджений Ford F-150 Raptor R отримав новий компресор та вихлоп Borla, завдяки чому віддача його 5,2-літрового V8 зросла з 720 до 900 сил.Важливо
Крім того, тюнінг Ford F-150 Raptor включає посилену підвіскою від BDS зі збільшеним кліренсом та 37-дюймові позашляхові шини.
Відрізнити новий Shelby F-150 Baja Raptor можна за сталевими бамперами, дугами та додатковою світлодіодною оптикою. У кузові встановили кріплення для запасних коліс.
Салон обшили дорогою шкірою, а педалі прикрасили металевими накладками. На сидіннях з’явилися логотипи Shelby, а на підлозі – нові килимки.
Тюнінг Ford F-150 Raptor коштує 61 995 доларів за варіант з V6 і 64 995 доларів – за версію з V8. Це не враховує авто-донор, тобто загальна вартість 550-сильного пікапа становить 142 430 доларів, а 900-сильного – $177 335.
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