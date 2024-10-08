Ford представив яскравий рамний позашляховик у стилістиці 70-х (фото)

Новий Ford Bronco Free Wheeling вирізняється яскравим забарвленням та особливим внутрішнім оздобленням. Позашляховик пропонують у версіях на 300 і 335 сил.

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Ford розширює лінійку Free Wheeling. Услід за кросовером Bronco Sport таку ретроверсію отримав і рамний позашляховик Ford Bronco. Про це повідомили на сайті американського автовиробника.

Опційний пакет Free Wheeling пропонували для Ford Bronco, пікапів F-Series та мікроавтобуса Econoline із кінця 70-х років. Тепер його вирішили відродити.

Авто отримало 17-дюймові сталеві диски Фото: Ford

Саме у стилістиці 70-х і витриманий новий Ford Bronco Free Wheeling. Його кузов прикрасили яскравими смугами, а знімний дах, дзеркала і бампери пофарбували в чорний колір. Також встановлені 17-дюймові сталеві диски з позашляховими шинами.

Яскравий декор зявився і в салоні Ford Bronco Фото: Ford

Яскраві смуги з’явилися і на сидіннях Ford Bronco Free Wheeling. Крім того, салон прикрасили червоними декором і швами.

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Пакет Free Wheeling почнуть пропонувати із січня 2025 року, причому лише для базового Ford Bronco Big Bend. Позашляховик оснащений безключовим доступом, кондиціонером, 12-дюймовим тачскріном та набором систем безпеки.

У лінійці Free Wheeling наразі дві моделі Ford Фото: Ford

За замовчуванням новий Ford Bronco Free Wheeling комплектується 2,3-літровою 300-сильною турбочетвіркою та 7-ступінчастою механічною КПП. За доплату доступні 2,7-літровий 335-сильний V6 твін-турбо та 10-ступінчастий автомат. Звісно ж, повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

Між іншим, нещодавно дебютував найбільший позашляховик Ford довжиною понад 5 метрів.

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