Ford представил яркий рамный внедорожник в стилистике 70-х (фото)
Новый Ford Bronco Free Wheeling отличается яркой окраской и особым внутренним убранством. Внедорожник предлагается в версиях на 300 и 335 сил.
Ford расширяет линейку Free Wheeling. Вслед за кроссовером Bronco Sport такую ретроверсию получил и рамный внедорожник Ford Bronco. Об этом сообщили на сайте американского автопроизводителя.
Опционный пакет Free Wheeling предлагался для Ford Bronco, пикапов F-Series и микроавтобуса Econoline с конца 70-х годов. Теперь его решили возродить.
Именно в стилистике 70-х и выдержан новый Ford Bronco Free Wheeling. Его кузов украсили яркими полосами, а съемную крышу, зеркала и бамперы покрасили в черный цвет. Также установлены 17-дюймовые стальные диски с внедорожными шинами.
Яркие полосы появились и на сиденьях Ford Bronco Free Wheeling. Кроме того, салон украсили красным декором и швами.
Пакет Free Wheeling начнут предлагать с января 2025 года, причем только для базового Ford Bronco Big Bend. Внедорожник оснащен бесключевым доступом, кондиционером, 12-дюймовым тачскрином и набором систем безопасности.
По умолчанию новый Ford Bronco Free Wheeling комплектуется 2,3-литровой 300-сильной турбочетверкой и 7-ступенчатой механической КПП. За доплату доступны 2,7-литровый 335-сильный V6 твин-турбо и 10-ступенчатый автомат. Конечно же, полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
Между прочим, недавно дебютировал самый большой внедорожник Ford длиной более 5 метров.
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