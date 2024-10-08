Ford представил яркий рамный внедорожник в стилистике 70-х (фото)

Новый Ford Bronco Free Wheeling отличается яркой окраской и особым внутренним убранством. Внедорожник предлагается в версиях на 300 и 335 сил.

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Ford расширяет линейку Free Wheeling. Вслед за кроссовером Bronco Sport такую ретроверсию получил и рамный внедорожник Ford Bronco. Об этом сообщили на сайте американского автопроизводителя.

Опционный пакет Free Wheeling предлагался для Ford Bronco, пикапов F-Series и микроавтобуса Econoline с конца 70-х годов. Теперь его решили возродить.

Авто получило 17-дюймовые стальные диски Фото: Ford

Именно в стилистике 70-х и выдержан новый Ford Bronco Free Wheeling. Его кузов украсили яркими полосами, а съемную крышу, зеркала и бамперы покрасили в черный цвет. Также установлены 17-дюймовые стальные диски с внедорожными шинами.

Яркий декор появился и в салоне Ford Bronco Фото: Ford

Яркие полосы появились и на сиденьях Ford Bronco Free Wheeling. Кроме того, салон украсили красным декором и швами.

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Пакет Free Wheeling начнут предлагать с января 2025 года, причем только для базового Ford Bronco Big Bend. Внедорожник оснащен бесключевым доступом, кондиционером, 12-дюймовым тачскрином и набором систем безопасности.

В линейке Free Wheeling сейчас две модели Ford Фото: Ford

По умолчанию новый Ford Bronco Free Wheeling комплектуется 2,3-литровой 300-сильной турбочетверкой и 7-ступенчатой механической КПП. За доплату доступны 2,7-литровый 335-сильный V6 твин-турбо и 10-ступенчатый автомат. Конечно же, полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Между прочим, недавно дебютировал самый большой внедорожник Ford длиной более 5 метров.

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