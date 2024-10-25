Для самых суровых условий: представлен экстремальный японский пикап (фото)

Пикап Isuzu D-Max Blade создан для тяжелого бездорожья. Он получил внедорожные шины и защиту днища, а его клиренс существенно вырос.

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В линейке Isuzu D-Max появилась новая модификация Blade. Ее презентовали в Австралии и там она уже поступает в продажу по цене от 76 990 австралийских долларов ($51 000). О нем рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Авто оснащено 190-сильным турбодизелем Фото: Isuzu

Новый Isuzu D-Max Blade — конкурент Ford Ranger Tremor и Toyota Hilux GR Sport. Его создали в сотрудничестве с британской компанией Walkinshaw Automotive Group.

Дизайн Isuzu D-Max стал более агрессивным благодаря новой решетке радиатора, пластиковым расширителям арок и особому декору. Кроме того, установили дуги в кузове, дополнительную оптику и большие внедорожные шины размером 275/65 R17. Клиренс пикапа вырос до 244 мм, а днище получило дополнительную защиту.

Пикап получил внедорожные шины, а его клиренс увеличили Фото: Isuzu

В салоне Isuzu D-Max Blade появились новые коврики, а сиденья и пороги украсили надписями Blade. Также установили табличку с серийным номером авто.

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Новый Isuzu D-Max Blade доступен исключительно с 3,0-литровым турбодизелем на 190 л.с. и 450 Н∙м и 6-ступенчатой автоматической КПП. Грузоподъемность пикапа составляет 896 кг, также он способен буксировать 3,5-тонный прицеп.

На сиденьях появились надписи Blade Фото: Isuzu

Пикап Isuzu D-Max Blade оснащен полным приводом с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Кроме того, его подвеску усилили для бездорожья.

Кстати, Isuzu D-Max имеет собрата от Mazda с дизайном в стиле кроссовера CX-5.

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