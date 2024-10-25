Возвращение легенды: презентованы возрожденные внедорожники Scout (фото, видео)
Внедорожник Scout Traveler и пикап Terra напоминают знаменитых предков внешне, однако стали электромобилями. Они способны разогнаться до сотни за 3,5 с, а их запас хода достигает 800 км.
Знаменитый американский внедорожник Scout возвращается на рынок. Теперь это отдельный бренд, причем возродил его концерн Volkswagen. Две первые модели презентовали в США и раскрыли их подробности на официальном сайте.
Дизайн новых Scout
Рамные внедорожник Scout Traveler и пикап Terra очень напоминают знаменитых предков. У них характерный силуэт с короткими свесами кузова, высокой оконной линией и треугольными задними стойками крыши. Вместе с тем, автомобили получили современные диодные фары.
Кроме того, установлены внедорожные шины, пластиковый обвес и защита днища. Можно заказать и сдвижную крышу. Обе модели являются полноразмерными: новый Scout Traveler достигает 5,28 м в длину, а Terra — 5,82 м. Ширина (2,3 м) и высота (1,94 м) у двух авто одинаковые.
Салон Скаут
В салоне декор в духе классического Scout сочетается с современными дисплеями на передней панели. Примечательно, что для удобства сохранены физические кнопки (часть из них размещена в потолке).
Внедорожники доступны в версиях на 5 и 6 мест (с трехместным передним диваном). Сиденья первого ряда разделены высокой двухуровневой консолью с охлаждаемым боксом. Для переднего пассажира есть выдвижной столик.
Задняя дверь Scout Traveler состоит из двух секций. Грузовая платформа Scout Terra достигает 1,65 м в длину, а грузоподъемность пикапа составляет 907 кг. Оба авто имеют передний багажник.
Электромобили Scout, цена и характеристики
Новые Scout являются электромобилями, причем для них в Volkswagen создали полностью новую платформу с 800-вольтным электрооборудованием. Разработчики отмечают, что топовая версия получит силовую установку с крутящим моментом 1350 Нм, которая позволит стартовать до сотни за 3,5 с.
Scout Traveler может буксировать 3,2-тонный прицеп, а Terra — 4,5-тонный. Конечно же, новые Scout сохранят отличные внедорожные возможности. Их оснастят механическими дифференциалами с блокировкой, а клиренс достигнет 300 мм, что позволит форсировать броды глубиной 900 мм.
Электромобили Scout смогут проехать более 560 км без подзарядки. Кроме того, можно будет заказать бензиновый мотор-генератор, который увеличит запас хода до 800 км. Также предложат двунаправленную зарядку, то есть можно будет питать от авто электрооборудование.
Новые Volkswagen Scout поступят в производство с 2027 года, однако оформить заказ можно уже. Стартовая цена Scout составит до 60 000 долларов, а с учетом субсидии на электрокары Traveller будет стоить чуть больше, чем 50 000 долларов, а Terra — $51 500.
История Scout
Рамные внедорожники и пикапы Scout выпускала с 1961 по 1980 год компания International Harvester и всего изготовили более полумиллиона этих авто. Они конкурировали с Ford Bronco и Chevrolet Blazer, а также с рамными пикапами Ford, Chevrolet и Dodge. Их комплектовали четырех-, шести- и восьмицилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью до 196 сил, а также дизелями Nissan.
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