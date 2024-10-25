Возвращение легенды: презентованы возрожденные внедорожники Scout (фото, видео)

Внедорожник Scout Traveler и пикап Terra напоминают знаменитых предков внешне, однако стали электромобилями. Они способны разогнаться до сотни за 3,5 с, а их запас хода достигает 800 км.

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Знаменитый американский внедорожник Scout возвращается на рынок. Теперь это отдельный бренд, причем возродил его концерн Volkswagen. Две первые модели презентовали в США и раскрыли их подробности на официальном сайте.

Дизайн новых Scout

Рамные внедорожник Scout Traveler и пикап Terra очень напоминают знаменитых предков. У них характерный силуэт с короткими свесами кузова, высокой оконной линией и треугольными задними стойками крыши. Вместе с тем, автомобили получили современные диодные фары.

Кроме того, установлены внедорожные шины, пластиковый обвес и защита днища. Можно заказать и сдвижную крышу. Обе модели являются полноразмерными: новый Scout Traveler достигает 5,28 м в длину, а Terra — 5,82 м. Ширина (2,3 м) и высота (1,94 м) у двух авто одинаковые.

Scout Traveller

Салон Скаут

В салоне декор в духе классического Scout сочетается с современными дисплеями на передней панели. Примечательно, что для удобства сохранены физические кнопки (часть из них размещена в потолке).

Внедорожники доступны в версиях на 5 и 6 мест (с трехместным передним диваном). Сиденья первого ряда разделены высокой двухуровневой консолью с охлаждаемым боксом. Для переднего пассажира есть выдвижной столик.

Scout Terra

Задняя дверь Scout Traveler состоит из двух секций. Грузовая платформа Scout Terra достигает 1,65 м в длину, а грузоподъемность пикапа составляет 907 кг. Оба авто имеют передний багажник.

Электромобили Scout, цена и характеристики

Новые Scout являются электромобилями, причем для них в Volkswagen создали полностью новую платформу с 800-вольтным электрооборудованием. Разработчики отмечают, что топовая версия получит силовую установку с крутящим моментом 1350 Нм, которая позволит стартовать до сотни за 3,5 с.

На передней панели установили два дисплея

Scout Traveler может буксировать 3,2-тонный прицеп, а Terra — 4,5-тонный. Конечно же, новые Scout сохранят отличные внедорожные возможности. Их оснастят механическими дифференциалами с блокировкой, а клиренс достигнет 300 мм, что позволит форсировать броды глубиной 900 мм.

Передние сиденья разделены высокой консолью

Электромобили Scout смогут проехать более 560 км без подзарядки. Кроме того, можно будет заказать бензиновый мотор-генератор, который увеличит запас хода до 800 км. Также предложат двунаправленную зарядку, то есть можно будет питать от авто электрооборудование.

Задняя дверь Scout Traveller состоит из двух секций

Новые Volkswagen Scout поступят в производство с 2027 года, однако оформить заказ можно уже. Стартовая цена Scout составит до 60 000 долларов, а с учетом субсидии на электрокары Traveller будет стоить чуть больше, чем 50 000 долларов, а Terra — $51 500.

История Scout

Классический International Harvester Scout

Рамные внедорожники и пикапы Scout выпускала с 1961 по 1980 год компания International Harvester и всего изготовили более полумиллиона этих авто. Они конкурировали с Ford Bronco и Chevrolet Blazer, а также с рамными пикапами Ford, Chevrolet и Dodge. Их комплектовали четырех-, шести- и восьмицилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью до 196 сил, а также дизелями Nissan.

Ранее Фокус рассказывал о самом дешевом рамном внедорожнике Toyota. Компактная 4,5-метровая модель является семиместной.

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