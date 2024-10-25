Повернення легенди: презентовано відроджені позашляховики Scout (фото, відео)

Позашляховик Scout Traveler та пікап Terra нагадують знаменитих предків зовні, проте стали електромобілями. Вони здатні розігнатися до сотні за 3,5 с, а їх запас ходу сігає 800 км.

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Знаменитий американський позашляховик Scout повертається на ринок. Тепер це окремий бренд, причому відродив його концерн Volkswagen. Дві перші моделі презентували в США і розкрили їх подробиці на офіційному сайті.

Дизайн нових Scout

Рамні позашляховик Scout Traveler та пікап Terra дуже нагадують знаменитих предків. У них характерний силует із короткими звисами кузова, високою віконною лінією та трикутними задніми стійками даху. Разом із тим, автомобілі отримали сучасні діодні фари.

Крім того, встановлені позашляхові шини, пластиковий обвіс та захист днища. Можна замовити і зсувний дах. Обидві моделі є повнорозмірними: новий Scout Traveler сягає 5,28 м у довжину, а Terra — 5,82 м. Ширина (2,3 м) та висота (1,94 м) у двох авто однакові.

Scout Traveler

Салон Scout

У салоні декор у дусі класичного Scout поєднується з сучасними дисплеями на передній панелі. Примітно, що для зручності збережені фізичні кнопки (частина із них розміщена в стелі).

Позашляховики доступні у версіях на 5 і 6 місць (із тримісним переднім диваном). Сидіння першого ряду розділені високою дворівневою консоллю з охолоджуваним боксом. Для переднього пасажира є висувний столик.

Scout Terra

Задні двері Scout Traveler складаються з двох секцій. Вантажна платформа Scout Terra сягає 1,65 м у довжину, а вантажопідйомність пікапа становить 907 кг. Обидва авто мають передній багажник.

Електромобілі Scout, ціна та характеристики

Нові Scout є електромобілями, причому для них у Volkswagen створили повністю нову платформу з 800-вольтним електрообладнанням. Розробники зазначають, що топова версія отримає силову установку з крутним моментом 1350 Нм, яка дозволить стартувати до сотні за 3,5 с.

На передній панелі встановили два дисплеї

Scout Traveler може буксирувати 3,2-тонний причіп, а Terra – 4,5-тонний. Звісно ж, нові Scout збережуть чудові позашляхові можливості. Їх оснастять механічними диференціалами з блокуванням, а кліренс сягне 300 мм, що дозволить форсувати броди глибиною 900 мм.

Передні сидіння розділені високою консоллю

Електромобілі Scout зможуть проїхати понад 560 км без підзарядки. Крім того, можна буде замовити бензиновий мотор-генератор, який збільшить запас ходу до 800 км. Також запропонують двонаправлену зарядку, тобто можна буде живити від авто електрообладнання.

Задні двері Scout Traveller складаються із двох секцій

Нові Volkswagen Scout надійдуть у виробництво з 2027 року, проте оформити замовлення можна вже. Стартова ціна Scout становити до 60 000 доларів, а з урахуванням субсидії на електрокари Traveller коштуватиме трохи більше, ніж 50 000 доларів, а Terra — $51 500.

Історія Scout

Класичний International Harvester Scout

Рамні позашляховики та пікапи Scout випускала з 1961 по 1980 рік компанія International Harvester і всього виготовили понад півмільйона цих авто. Вониі конкурували з Ford Bronco та Chevrolet Blazer, а також із рамними пікапами Ford, Chevrolet і Dodge. Їх комплектували чотирьох-, шести- та восьмициліндровими бензиновими двигунами потужністю до 196 сил, а також дизелями Nissan.

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