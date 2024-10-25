Для найсуворіших умов: представлено екстремальний японський пікап (фото)

Пікап Isuzu D-Max Blade створений для важкого бездоріжжя. Він отримав позашляхові шини та захист днища, а його кліренс суттєво зріс.

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У лінійці Isuzu D-Max з’явилася нова модифікація Blade. Її презентували в Австралії і там вона вже надходить у продаж за ціною від 76 990 австралійських доларів ($51 000). Про нього розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

Авто оснащене 190-сильним турбодизелем Фото: Isuzu

Новий Isuzu D-Max Blade – конкурент Ford Ranger Tremor і Toyota Hilux GR Sport. Його створили в співробітництві з британською компанією Walkinshaw Automotive Group.

Дизайн Isuzu D-Max став агресивнішим завдяки новій решітці радіатора, пластиковим розширювачам арок та особливому декору. Крім того, встановили дуги в кузові, додаткову оптику і великі позашляхові шини розміром 275/65 R17. Кліренс пікапа зріс до 244 мм, а днище отримало додатковий захист.

Пікап отримав позашляхові шини, а його кліренс збільшили Фото: Isuzu

У салоні Isuzu D-Max Blade з’явилися нові килимки, а сидіння та пороги прикрасили написами Blade. Також встановили табличку із серійним номером авто.

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Новий Isuzu D-Max Blade доступний виключно з 3,0-літровим турбодизелем на 190 к. с. і 450 Н∙м та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Вантажопідйомність пікапа становить 896 кг, також він здатен буксирувати 3,5-тонний причіп.

На сидіннях з'явилися написи Blade Фото: Isuzu

Пікап Isuzu D-Max Blade оснащений повним приводом зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Крім того, його підвіску посилили для бездоріжжя.

До речі, Isuzu D-Max має побратима від Mazda з дизайном у стилі кросовера CX-5.

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