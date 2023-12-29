В Украине с 2024 года наладят выпуск японских пикапов: первые подробности (фото)

В Черкассах собиаются наладить выпуск Isuzu D-Max. Японский пикап имеет рамную конструкцию и оснащается дизельными двигателями.

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В Украине в 2024 году планируют начать производство легковых авто повышенной проходимости. Речь идет о сборке японских пикапов Isuzu. Об этом заявил председатель наблюдательного совета предприятия Ataman Александр Дорош, сообщает Auto-Consulting.

Он сообщил, что выпускать планируют пикапы Isuzu D-Max. Сборка будет налажена на мощностях автобусного завода Ataman в Черкассах.

Пикапы Isuzu D-Max Фото: Auto-consulting

Пикапы Isuzu D-Max уже используются силовыми структурами в Украине, то есть техника знакомая. По словам Александра Дороша, авто смогут использовать и Силы обороны Украины.

Isuzu D-Max – среднеразмерный рамный пикап. Нынешнее поколение модели выпускают с 2019 года, а недавно оно прошло обновление.

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Пикап Isuzu D-Max поставляли в Украину с 1,9-литровым турбодизелем мощностью 150-163 л. с., также модель комплектуют 3,0-литровым 190-сильным двизельным мотором. Существуют версии с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП, задним либо полным приводом.

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