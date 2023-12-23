Прощание с легендой: культовый американский спорткар сняли с производства (видео)

Dodge Challenger известен с 1970 года, а нынешнее поколение модели представили в 2008 году. Спортивная модель прославилась своими мощными заряженными версиями с двигателями V8 Hemi.

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Dodge прекратили выпуск знаменитой модели Challenger. Последний экземпляр культового спорткара сошел с конвейера предприятия в канадском Брэмптоне 22 декабря. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Последним стал Dodge Challenger SRT Demon 170 — самая мощная и быстрая версия за всю историю модели. Купе создано специально для драгрейсинга и оснащено 1039-сильным компрессорным V8 Hemi. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 1,66 с, преодолеть ¼ мили (402 м) за 8,9 с и развить 346 км/ч.

Dodge Challenger с 2008 года выпускали на предприятии в Канаде Фото: autoevolution.com

Примечательно, что финальный Dodge Challenger был продан на аукционе еще до того, как его собрали. За это черное купе отдали $700 000.

Нынешний Dodge Challenger находился в производстве уже 15 лет. И хотя модель продолжала пользоваться спросом (в 2022 году продали около 60 тыс. спорткаров), ее конструкция уже устарела. Нового поколения Challenger не будет – преемником модели станет электромобиль Dodge Charger.

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Dodge Challenger выпускали с 1970 года и именно модели первого поколения считаются наиболее ценными. К примеру, кабриолет Dodge Charger 1971 года с 7,0-литровым V8 Hemi на 425 л. с. продали на аукционе за 1,43 миллиона долларов.

Оригинальный Dodge Challenger сняли с производства в 1974 году, но в 2008 году модель возродили. Ее дизайн выполнили в духе знаменитого предка, а под капот устанавливали современные двигатели Hemi мощностью от 340 до 1039 сил. Всего собрано 165 тыс. Dodge Challenger первого поколения и свыше 700 тыс. – второго.

К слову, недавно на этом же предприятии в Канаде выпустили последний седан Chrysler 300.

Также Фокус сообщал, что Porsche Macan прекратят продавать в ЕС по странной причине.