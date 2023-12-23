Прощання з легендою: культовий американський спорткар зняли з виробництва (відео)

Dodge Challenger відомий з 1970 року, а нинішнє покоління моделі представили в 2008 році. Спортивна модель прославилася своїми потужними зарядженими версіями з двигунами V8 Hemi.

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Dodge припинили випуск знаменитої моделі Challenger. Останній екземпляр культового спорткара зійшов з конвеєра підприємства в канадському Бремптоні 22 грудня. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Останнім став Dodge Challenger SRT Demon 170 — найпотужніша і найшвидша версія за всю історію моделі. Купе створено спеціально для драгрейсингу й оснащено 1039-сильним компресорним V8 Hemi. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 1,66 с, подолати ¼ милі (402 м) за 8,9 с і розвинути 346 км/год.

Dodge Challenger з 2008 року випускали на підприємстві в Канаді Фото: autoevolution.com

Примітно, що фінальний Dodge Challenger був проданий на аукціоні ще до того, як його зібрали. За це чорне купе віддали $700 000.

Нинішній Dodge Challenger перебував у виробництві вже 15 років. І хоча модель продовжувала користуватися попитом (у 2022 році продали близько 60 тис. спорткарів), її конструкція вже застаріла. Нового покоління Challenger не буде — наступником моделі стане електромобіль Dodge Charger.

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Dodge Challenger випускали з 1970 року і саме моделі першого покоління вважаються найціннішими. Наприклад, кабріолет Dodge Charger 1971 року з 7,0-літровим V8 Hemi на 425 к. с. продали на аукціоні за 1,43 мільйона доларів.

Оригінальний Dodge Challenger зняли з виробництва в 1974 році, але в 2008 році модель відродили. Її дизайн виконали в дусі знаменитого предка, а під капот встановлювали сучасні двигуни Hemi потужністю від 340 до 1039 сил. Загалом складено 165 тис. Dodge Challenger першого покоління і понад 700 тис. — другого.

До слова, нещодавно на цьому ж підприємстві в Канаді випустили останній седан Chrysler 300.

Також Фокус повідомляв, що Porsche Macan припинять продавати в ЄС з дивної причини.