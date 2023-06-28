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Новий рекорд: ще не випущений спорткар Dodge пішов з молотка за $700 000 (фото)

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Фото: Dodge | З молотка пішов останній випущений Dodge Challenger SRT Demon 170

Dodge Challenger SRT Demon 170 — фінальна версія знаменитої моделі. Спорткар оснащений 1039-сильним V8 і розганяється до 100 км/год лише за 1,66 с і розвиває 346 км/год.

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У США на аукціоні Barrett-Jackson продали Dodge Challenger SRT Demon 170. За надпотужний спорткар виручили 700 000 доларів — це рекордна сума за новий Dodge. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Новий Dodge Challenger SRT Demon 170 — рідкісна лімітована модель. Прощальну версію Challenger випустять накладом у 3300 екземплярів і авто коштують від 96 666 доларів. Через ажіотаж деякі дилери вже почали продавати купе з істотною націнкою.

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger Demon, Dodge Challenger Demon, Dodge Challenger Fullscreen
На аукціоні спорткар подорожчав у 7 разів
Фото: Barrett-Jackson

Втім, до 700 000 доларів вартість ніколи не доходила. У цьому разі така висока ціна Dodge Challenger Demon 170 зумовлена двома факторами. По-перше, з молотка пішов останній 3300-й екземпляр купе. Він має цінність, адже це останній бензиновий Dodge Challenger — модель знімають з виробництва.

По-друге, всі виручені кошти спрямують на благодійність — вони надійдуть на рахунки організації Krisi House, що займається лікуванням дитячих психотравм.

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger Demon, Dodge Challenger Demon, Dodge Challenger Fullscreen
Dodge Challenger SRT Demon 170 розганяється до 100 км/год за 1,66 с
Фото: Dodge

Примітно, що новий власник не отримав своє авто на аукціоні. Річ у тім, що останній серійний Dodge Challenger SRT Demon 170 просто ще не випущено і на аукціон привезли аналогічне авто тільки для демонстрації.

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Нагадаємо, що новий Dodge Challenger Demon 170 — прощальна версія культової моделі. Challenger незабаром поступиться місцем потужному електромобілю. Купе заточене під драгрейсинг і його навіть можна замовити в одномісному виконанні.

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger Demon, Dodge Challenger Demon, Dodge Challenger Fullscreen
Спорткар оснащений 1039-сильним V8
Фото: Dodge

Dodge Challenger Demon 170 оснащений 6,2-літровим компресорним V8 на 1039 к. с. і 1280 Нм. Він розганяється до 100 км/год за рекордні 1,66 с і долає ¼ милі (402 м) з місця за 8,91 с. Максимальна швидкість становить 346 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Dodge Challenger вийшов на європейський ринок за кілька місяців до припинення випуску моделі.

Також ми писали, що іржавий Dodge Challenger 1970 року пішов з молотка за мільйон доларів.