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Авто

Новый рекорд: еще не выпущенный спорткар Dodge ушел с молотка за $700 000 (фото)

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger Demon, Dodge Challenger
Фото: Dodge | С молотка ушел последний выпущенный Dodge Challenger SRT Demon 170

Dodge Challenger SRT Demon 170 — финальная версия знаменитой модели. Спорткар оснащен 1039-сильным V8 и разгоняется до 100 км/ч всего за 1,66 с и развивает 346 км/ч.

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В США на аукционе Barrett-Jackson продали Dodge Challenger SRT Demon 170. За сверхмощный спорткар выручили 700 000 долларов – это рекордная сумма за новый Dodge. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Новый Dodge Challenger SRT Demon 170 – редкая лимитированная модель. Прощальную версию Challenger выпустят тиражом в 3300 экземпляров и авто стоят от 96 666 долларов. Из-за ажиотажа некоторые дилеры уже начали продавать купе с существенной наценкой.

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger Demon, Dodge Challenger Fullscreen
На аукционе спорткар подорожал в 7 раз
Фото: Barrett-Jackson

Впрочем, до 700 000 долларов стоимость никогда не доходила. В данном случае столь высокая цена Dodge Challenger Demon 170 обусловлена двумя факторами. Во-первых, с молотка ушел последний 3300-й экземпляр купе. Он имеет ценность, ведь это последний бензиновый Dodge Challenger – модель снимают с производства.

Во-вторых, все вырученные средства направят на благотворительность – они поступят на счета организации Krisi House, занимающейся лечением детских психотравм.

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger Demon, Dodge Challenger Fullscreen
Dodge Challenger SRT Demon 170 разгоняется до 100 км/ч за 1,66 с
Фото: Dodge

Примечательно, что новый владелец не получил свое авто на аукционе. Дело в том, что последний серийный Dodge Challenger SRT Demon 170 попросту еще не выпущен и на аукцион привезли аналогичное авто только для демонстрации.

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Напомним, что новый Dodge Challenger Demon 170 – прощальная версия культовой модели. Challenger вскоре уступит место мощному электромобилю. Купе заточено под драгрейсинг и его даже можно заказать в одноместном исполнении.

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger Demon, Dodge Challenger Fullscreen
Спорткар оснащен 1039-сильным V8
Фото: Dodge

Dodge Challenger Demon 170 оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 на 1039 л. с. и 1280 Нм. Он разгоняется до 100 км/ч за рекордные 1,66 с и преодолевает ¼ мили (402 м) с места за 8,91 с. Максимальная скорость составляет 346 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что Dodge Challenger вышел на европейский рынок за несколько месяцев до прекращения выпуска модели.

Также мы писали, что ржавый Dodge Challenger 1970 года ушел с молотка за миллион долларов.