Новый рекорд: еще не выпущенный спорткар Dodge ушел с молотка за $700 000 (фото)

Dodge Challenger SRT Demon 170 — финальная версия знаменитой модели. Спорткар оснащен 1039-сильным V8 и разгоняется до 100 км/ч всего за 1,66 с и развивает 346 км/ч.

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В США на аукционе Barrett-Jackson продали Dodge Challenger SRT Demon 170. За сверхмощный спорткар выручили 700 000 долларов – это рекордная сумма за новый Dodge. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Новый Dodge Challenger SRT Demon 170 – редкая лимитированная модель. Прощальную версию Challenger выпустят тиражом в 3300 экземпляров и авто стоят от 96 666 долларов. Из-за ажиотажа некоторые дилеры уже начали продавать купе с существенной наценкой.

На аукционе спорткар подорожал в 7 раз Фото: Barrett-Jackson

Впрочем, до 700 000 долларов стоимость никогда не доходила. В данном случае столь высокая цена Dodge Challenger Demon 170 обусловлена двумя факторами. Во-первых, с молотка ушел последний 3300-й экземпляр купе. Он имеет ценность, ведь это последний бензиновый Dodge Challenger – модель снимают с производства.

Во-вторых, все вырученные средства направят на благотворительность – они поступят на счета организации Krisi House, занимающейся лечением детских психотравм.

Dodge Challenger SRT Demon 170 разгоняется до 100 км/ч за 1,66 с Фото: Dodge

Примечательно, что новый владелец не получил свое авто на аукционе. Дело в том, что последний серийный Dodge Challenger SRT Demon 170 попросту еще не выпущен и на аукцион привезли аналогичное авто только для демонстрации.

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Напомним, что новый Dodge Challenger Demon 170 – прощальная версия культовой модели. Challenger вскоре уступит место мощному электромобилю. Купе заточено под драгрейсинг и его даже можно заказать в одноместном исполнении.

Спорткар оснащен 1039-сильным V8 Фото: Dodge

Dodge Challenger Demon 170 оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 на 1039 л. с. и 1280 Нм. Он разгоняется до 100 км/ч за рекордные 1,66 с и преодолевает ¼ мили (402 м) с места за 8,91 с. Максимальная скорость составляет 346 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что Dodge Challenger вышел на европейский рынок за несколько месяцев до прекращения выпуска модели.

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