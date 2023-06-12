Ржавые раритеты: на аукцион выставили заброшенную коллекцию очень дорогих Ferrari (фото)

О коллекции Ferrari никто не знал, пока ураган не разрушил ангар, в котором хранились авто. Некоторые суперкары проржавели, но их цена превышает 2 миллиона долларов.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили впечатляющую коллекцию Ferrari. С молотка уйдут 20 суперкаров разных лет выпуска общей стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Самым дорогим в коллекции считают Ferrari 275 GTB/6C Фото: RM Sotheby's

Суперкары Ferrari хранились во Флориде с 1990 года. О коллекции никто не слышал, пока ангар с авто не был разрушен ураганом "Чарли" в 2004 году. Часть машин пострадали, но большинство все же уцелели. После урагана коллекцию переместили в специальный павильон в штате Индиана, где они хранились до наших дней.

Самым дорогим в коллекции считается гоночный Ferrari 275 GTB/6C 1965 года. За ржавое 300-сильное купе планируют выручить от 2 до 2,5 миллионов долларов.

Разбитый Ferrari 500 Mondial Spider оценили в 1,6 млн долларов Фото: RM Sotheby's

В 1,7-2,3 миллиона долларов оценили Ferrari 250 GT Coupe Speciale 1956 года, принадлежавший королю Марокко Мохаммеду V. А редчайший Ferrari 500 Mondial Spider 1954 года хотят продать за 1,6 млн долларов, даже несмотря на то, что от него осталась груда металлолома.

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Ценными считаются Ferrari 410 Superamerica 1956 года, гоночный Ferrari 250 GT/L 1964 года и Dino 206 GT 1968 года — они также стоят не менее миллиона долларов. Недешевыми являются и два купе Ferrari Daytona — их цена составляет минимум 500 000 долларов.

Ferrari 250 GT Coupe Speciale короля Марокко Ferrari 410 Superamerica 1956 года Ferrari 275 GTS 1965 года Ferrari 250 GT/L 1964 года Ferrari 330 GT 1965 года Ferrari Dino 206 GT 1968 года Ferrari 365 GT 2+2 1969 года Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года Ferrari 512 BB 1978 года Ferrari Testarossa 1991 года

Кроме того, в коллекции собраны сразу три Ferrari 330 разных лет выпуска, два Ferrari 365, кабриолет Ferrari 275 GTS. Более позднюю эпоху представляют Ferrari 308, пара суперкаров 512 BB и купе 400 70-х, а самым новым авто в коллекции является купе Ferrari Testarossa 1991 года.

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