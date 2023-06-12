Іржаві раритети: на аукціон виставили покинуту колекцію дуже дорогих Ferrari (фото)
Про колекцію Ferrari ніхто не знав, доки ураган не зруйнував ангар, у якому зберігалися автомобілі. Деякі суперкари проржавіли, але їхня ціна перевищує 2 мільйони доларів.
У США на аукціон RM Sotheby's виставили вражаючу колекцію Ferrari. З молотка підуть 20 суперкарів різних років випуску загальною вартістю понад 10 мільйонів доларів. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.
Суперкари Ferrari зберігалися у Флориді з 1990 року. Про колекцію ніхто не чув, доки ангар з авто не був зруйнований ураганом "Чарлі" у 2004 році. Частина машин постраждали, але більшість все-таки уціліли. Після урагану колекцію перемістили до спеціального павільйону у штаті Індіана, де вони зберігалися до наших днів.
Найдорожчим у колекції вважається гоночний Ferrari 275 GTB/6C 1965 року. За іржаве 300-сильне купе планують отримати від 2 до 2,5 мільйонів доларів.
У 1,7-2,3 мільйона доларів оцінили Ferrari 250 GT Coupe Speciale 1956 року, що належав королю Марокко Мохаммеду V. А рідкісний Ferrari 500 Mondial Spider 1954 хочуть продати за 1,6 млн доларів, навіть незважаючи на те, що від нього залишилася купа металобрухту.Важливо
Цінними вважаються Ferrari 410 Superamerica 1956, гоночний Ferrari 250 GT/L 1964 і Dino 206 GT 1968 — вони також коштують не менше мільйона доларів. Недешевими є і два купе Ferrari Daytona — їхня ціна становить мінімум 500 000 доларів.
Крім того, в колекції зібрано відразу три Ferrari 330 різних років випуску, два Ferrari 365, кабріолет Ferrari 275 GTS. Пізнішу епоху представляють Ferrari 308, пара суперкарів 512 BB і купе 400 70-х, а найновіше авто в колекції — купе Ferrari Testarossa 1991 року.
Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили єдиний у своєму роді лімузин Ferrari.
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