Іржаві раритети: на аукціон виставили покинуту колекцію дуже дорогих Ferrari (фото)

Про колекцію Ferrari ніхто не знав, доки ураган не зруйнував ангар, у якому зберігалися автомобілі. Деякі суперкари проржавіли, але їхня ціна перевищує 2 мільйони доларів.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили вражаючу колекцію Ferrari. З молотка підуть 20 суперкарів різних років випуску загальною вартістю понад 10 мільйонів доларів. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

Найдорожчим у колекції вважають Ferrari 275 GTB/6C Фото: RM Sotheby's

Суперкари Ferrari зберігалися у Флориді з 1990 року. Про колекцію ніхто не чув, доки ангар з авто не був зруйнований ураганом "Чарлі" у 2004 році. Частина машин постраждали, але більшість все-таки уціліли. Після урагану колекцію перемістили до спеціального павільйону у штаті Індіана, де вони зберігалися до наших днів.

Найдорожчим у колекції вважається гоночний Ferrari 275 GTB/6C 1965 року. За іржаве 300-сильне купе планують отримати від 2 до 2,5 мільйонів доларів.

Розбитий Ferrari 500 Mondial Spider оцінили у 1,6 млн доларів Фото: RM Sotheby's

У 1,7-2,3 мільйона доларів оцінили Ferrari 250 GT Coupe Speciale 1956 року, що належав королю Марокко Мохаммеду V. А рідкісний Ferrari 500 Mondial Spider 1954 хочуть продати за 1,6 млн доларів, навіть незважаючи на те, що від нього залишилася купа металобрухту.

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Цінними вважаються Ferrari 410 Superamerica 1956, гоночний Ferrari 250 GT/L 1964 і Dino 206 GT 1968 — вони також коштують не менше мільйона доларів. Недешевими є і два купе Ferrari Daytona — їхня ціна становить мінімум 500 000 доларів.

Ferrari 250 GT Coupe Speciale короля Марокко Ferrari 410 Superamerica 1956 року Ferrari 275 GTS 1965 року Ferrari 250 GT/L 1964 року Ferrari 330 GT 1965 року Ferrari Dino 206 GT 1968 року Ferrari 365 GT 2+2 1969 року Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 року Ferrari 512 BB 1978 року Ferrari Testarossa 1991 року

Крім того, в колекції зібрано відразу три Ferrari 330 різних років випуску, два Ferrari 365, кабріолет Ferrari 275 GTS. Пізнішу епоху представляють Ferrari 308, пара суперкарів 512 BB і купе 400 70-х, а найновіше авто в колекції — купе Ferrari Testarossa 1991 року.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили єдиний у своєму роді лімузин Ferrari.

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