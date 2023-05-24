Впервые за 53 года: самый культовый спорткар Dodge появится в Европе (фото)

Dodge начали европейские продажи Challenger за несколько месяцев до прекращения выпуска модели. Купе предложат исключительно в лимитированных версиях со сверхмощными V8.

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Легендарный Dodge Challenger вышел на европейский рынок. Знаменитая спортивная модель впервые с 1970 года официально представлена в Старом свете. Подробности о европейских версиях появились на официальном сайте концерна Stellantis.

Новый Dodge Challenger 2023 будет доступен в Европе исключительно в особых лимитированных версиях "прощальной" линейки Last Call. Парадокс в том, что Challenger снимут с производства до конца нынешнего года и заменят электрокаром, то есть модель появилась в Европе за считанные месяцы до своей ликвидации.

Dodge Challenger Shakedown Фото: Stellantis

На европейский рынок уже вышел Dodge Challenger Shakedown. Он комплектуется исключительно 6,4-литровым 485-сильным V8 Hemi и 6-ступенчатой механической либо 8-ступенчатой автоматической КПП. От стандартной модели он отличается окраской с полосами на капоте и крыше, 20-дюймовыми дисками и измененной внутренней отделкой.

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Вскоре к Shakedown присоединится более экстремальный Dodge Challenger Black Ghost. Версия является трибютом одноименной гоночной модели 1970 года, которую недавно продали на аукционе за миллион долларов.

Dodge Challenger Black Ghost Фото: Stellantis

Новый Dodge Challenger Black Ghost оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 Hellcat на 807 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и развивает 326 км/ч.

У купе расширены крылья, капот с двумя воздухозаборниками, а также особые 20-дюймовые колеса и тормоза Brembo. Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном.

Ранее Фокус сообщал, что Dodge Challenger 2023 также получил версию мощностью свыше 1000 сил с рекордным разгоном.

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