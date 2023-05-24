Впервые за 53 года: самый культовый спорткар Dodge появится в Европе (фото)
Dodge начали европейские продажи Challenger за несколько месяцев до прекращения выпуска модели. Купе предложат исключительно в лимитированных версиях со сверхмощными V8.
Легендарный Dodge Challenger вышел на европейский рынок. Знаменитая спортивная модель впервые с 1970 года официально представлена в Старом свете. Подробности о европейских версиях появились на официальном сайте концерна Stellantis.
Новый Dodge Challenger 2023 будет доступен в Европе исключительно в особых лимитированных версиях "прощальной" линейки Last Call. Парадокс в том, что Challenger снимут с производства до конца нынешнего года и заменят электрокаром, то есть модель появилась в Европе за считанные месяцы до своей ликвидации.
На европейский рынок уже вышел Dodge Challenger Shakedown. Он комплектуется исключительно 6,4-литровым 485-сильным V8 Hemi и 6-ступенчатой механической либо 8-ступенчатой автоматической КПП. От стандартной модели он отличается окраской с полосами на капоте и крыше, 20-дюймовыми дисками и измененной внутренней отделкой.
Вскоре к Shakedown присоединится более экстремальный Dodge Challenger Black Ghost. Версия является трибютом одноименной гоночной модели 1970 года, которую недавно продали на аукционе за миллион долларов.
Новый Dodge Challenger Black Ghost оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 Hellcat на 807 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и развивает 326 км/ч.
У купе расширены крылья, капот с двумя воздухозаборниками, а также особые 20-дюймовые колеса и тормоза Brembo. Салон отделан кожей, алькантарой и карбоном.
Ранее Фокус сообщал, что Dodge Challenger 2023 также получил версию мощностью свыше 1000 сил с рекордным разгоном.
Также мы писали, что старый Dodge Challenger завелся после 26 лет простоя в сарае.